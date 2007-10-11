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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

مازندران به عنوان قطب امدادی شمال کشور انتخاب شد

مازندران به عنوان قطب امدادی شمال کشور انتخاب شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان مازندران از انتخاب و تصویب این استان به عنوان قطب امدادی شمال کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بهزاد پورمحمد شامگاه گذشته در نشستی خبری با بیان این که بر اساس این طرح 9 قطب امداد در کشور مشخص شده افزود: انتخاب مازندران به علت حادثه خیز بودن استان و نزدیکی به پایتخت و استان های همجوار شمالی بوده است.

وی اظهار داشت: برای تجهیز این مرکز امدادی کشور با پیشرفته ترین امکانات امدادی برای آموزش نیروها و پیشگیری، 50 هزار میلیارد ریال از سوی بانک جهانی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان مازندران با اشاره به این که تاکنون هزار و 300 دهیاری در روستاهای استان راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: به دهیاران روستاها به عنوان مدیران بحران در روستاها حکم اعطا و بر اساس این حکم هسته مدیریت بحران در روستاها با حضور اعضای شورا، بسیج و نیروهای مردمی تشکیل خواهد شد.

پورمحمد با بیان این که مطالعات پهنه بندی خطرات زلزله و رانش زمین و تهیه نقشه های GIS با تاکید بر حوادث در مازندران انجام شده است، ادامه داد: امسال مطالعات طرح جامع کاهش خطرپذیری استان و اجرای طرح آبخیزداری و ساماندهی رودخانه های مازندران با همکاری منابع طبیعی و آب منطقه ای انجام خواهد شد.

وی با بیان این که تا پایان سال جاری، 12 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی استان مقاوم سازی خواهد شد، بیان داشت: در این خصوص 600 میلیارد ریال اعتبار برای روستاهایی که در مناطق حادثه خیز و طرح های هادی روستایی قرار دارند، اختصاص داده شده است.

این مسئول با اشاره به این که 50 طرح پیشگیری و بازسازی نقاط حادثه دیده مصوب سفر رئیس جمهوری در هفته کاهش بلایای طبیعی در استان بهره برداری می شود از آغاز ساخت مجموعه های ورزشی و امدادی در شهرهای ساری، آمل، چالوس و رامسر در این هفته و آغاز ساخت مجموعه های ورزشی امدادی شهرهای بهشهر، قائمشهر، بابلسر و تنکابن توسط سازمان تربیت بدنی با همکاری وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی تا پایان امسال خبر داد.

پورمحمد عنوان کرد: در 10 سال گذشته 580 حادثه غیرمترقبه در مازندران رخ داده که بر اثر وقوع این حوادث 144 نفر کشته و بیش از 556 میلیارد تومان به استان خسارت وارد شده است.

وی با بیان این که در این مدت 123 میلیارد تومان برای بازسازی و پیشگیری در حوادث استان هزینه شده افزود: در این مدت چهار هزار و 760 طرح به صورت مستقیم و بیش از 15 هزار طرح با مشارکت مردم اجرا شد.

پورمحمد با بیان این که هفته کاهش بلایای طبیعی از امروز تا 25 مهرماه ادامه دارد یادآور شد: در این هفته مانور تخصصی اطفاء حریق در جنگل ها، امداد و نجات در شهر و مانور مشارکت های مردمی و نخستین همایش استانی مدیران بحران استان با حضور نماینده سازمان ملل در ساری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 566836

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