مازندران به عنوان قطب امدادی شمال کشور انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بهزاد پورمحمد شامگاه گذشته در نشستی خبری با بیان این که بر اساس این طرح 9 قطب امداد در کشور مشخص شده افزود: انتخاب مازندران به علت حادثه خیز بودن استان و نزدیکی به پایتخت و استان های همجوار شمالی بوده است.

وی اظهار داشت: برای تجهیز این مرکز امدادی کشور با پیشرفته ترین امکانات امدادی برای آموزش نیروها و پیشگیری، 50 هزار میلیارد ریال از سوی بانک جهانی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان مازندران با اشاره به این که تاکنون هزار و 300 دهیاری در روستاهای استان راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: به دهیاران روستاها به عنوان مدیران بحران در روستاها حکم اعطا و بر اساس این حکم هسته مدیریت بحران در روستاها با حضور اعضای شورا، بسیج و نیروهای مردمی تشکیل خواهد شد.

پورمحمد با بیان این که مطالعات پهنه بندی خطرات زلزله و رانش زمین و تهیه نقشه های GIS با تاکید بر حوادث در مازندران انجام شده است، ادامه داد: امسال مطالعات طرح جامع کاهش خطرپذیری استان و اجرای طرح آبخیزداری و ساماندهی رودخانه های مازندران با همکاری منابع طبیعی و آب منطقه ای انجام خواهد شد.

وی با بیان این که تا پایان سال جاری، 12 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی استان مقاوم سازی خواهد شد، بیان داشت: در این خصوص 600 میلیارد ریال اعتبار برای روستاهایی که در مناطق حادثه خیز و طرح های هادی روستایی قرار دارند، اختصاص داده شده است.

این مسئول با اشاره به این که 50 طرح پیشگیری و بازسازی نقاط حادثه دیده مصوب سفر رئیس جمهوری در هفته کاهش بلایای طبیعی در استان بهره برداری می شود از آغاز ساخت مجموعه های ورزشی و امدادی در شهرهای ساری، آمل، چالوس و رامسر در این هفته و آغاز ساخت مجموعه های ورزشی امدادی شهرهای بهشهر، قائمشهر، بابلسر و تنکابن توسط سازمان تربیت بدنی با همکاری وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی تا پایان امسال خبر داد.

پورمحمد عنوان کرد: در 10 سال گذشته 580 حادثه غیرمترقبه در مازندران رخ داده که بر اثر وقوع این حوادث 144 نفر کشته و بیش از 556 میلیارد تومان به استان خسارت وارد شده است.

وی با بیان این که در این مدت 123 میلیارد تومان برای بازسازی و پیشگیری در حوادث استان هزینه شده افزود: در این مدت چهار هزار و 760 طرح به صورت مستقیم و بیش از 15 هزار طرح با مشارکت مردم اجرا شد.

پورمحمد با بیان این که هفته کاهش بلایای طبیعی از امروز تا 25 مهرماه ادامه دارد یادآور شد: در این هفته مانور تخصصی اطفاء حریق در جنگل ها، امداد و نجات در شهر و مانور مشارکت های مردمی و نخستین همایش استانی مدیران بحران استان با حضور نماینده سازمان ملل در ساری برگزار خواهد شد.