مصون سازی سالانه 300 هزار نفر از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی

حمید ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه خانواده های فقیر بیشتردرمعرض آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی هستند و محیطهای زندگی آنها کانون بحران اجتماعی است به همین دلیل کمیته امداد به منظور مصون سازی جوانان ونوجوانان خانواده های محروم ، برنامه های وسیعی در ابعاد فرهنگی و تربیتی ، پر کردن اوقات فراغت طراحی و اجرا می کند.

وی خاطر نشان کرد: دراین خصوص ضمن ارائه جزوات و نشریات مبتنی بر دین باوری و اخلاق اسلامی، با کمک مربیان فرهنگی و مربیان آموزش خانواده، بصورت چهره به چهره در داخل خانواده ها و در کانونهای تربیتی ، به خانواده ها و جوانان تحت پوشش آموزشهای لازم ، ارائه می شود.

وی گفت: این آموزشها شامل آشنایی با انحرافات اجتماعی ، توزیع بسته های فرهنگی از قبیل نوار ، سی دی های فرهنگی و دینی برای جایگزین کردن تولیدات فرهنگی نامناسب و همچنین توزیع پوستر برای تزئین خانه های افراد تحت پوشش و اعزام مبلغ به درون خانواده ها برای آسیب زدایی در محیط زندگی ، می شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد درخصوص اجرای طرح" صلاح " با حضور یک هزار روحانی و طلبه زن و مرد ، گفت: با اجرای این طرح روحانیون به مناطق مختلف اعزام و به منظور آسیب زدایی محیط زندگی و جوانان و نوجوانان تحت پوشش به درون خانواده ها رفته و اقدامات لازم را در این زمینه انجام می دهند.

وی تاکید کرد: اولویت آموزش با خانواده های تحت پوششی است که در کانونهای بحران اجتماعی اطراف شهر ، مناطق مرزی ، و مناطقی که استفاده از ماهواره در آنجا زیاد است و بیشتر در معرض تهاجم فرهنگی هستند ، زندگی می کنند.

ترقی گفت: هر سال ، 300 هزارنفر از آموزشهای لازم در خصوص مصون سازی از آسیبهای اجتماعی بهره مند می شوند.

وی افزود: در این زمینه بصورت مستقیم 2 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده و همچنین یک میلیارد تومان نیز بصورت ویژه برای جوانان و نوجوانان درنظر گرفته شده است.