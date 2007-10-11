10 میلیون سفر رایگان در سال با متروی تهران

مهندس جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سیاستهای شهرداری و رویکرد حمایتی از اقشار کم درآمد، روزانه 30 هزار سفر از طریق ارئه کارت های منزلت و با استفاده از بلیط های اعتباری رایگان مترو صورت می گیرد که در سال بیش از 9 میلیون سفر را شامل می گردد.

وی با اشاره به رایگان بودن استفاده از مترو در برخی مناسبت ها نیز گفت: عید فطر، رحلت امام، 22 بهمن، هفته اول مهرماه و امسال نیز روز قدس از ایامی بوده اند که مسافرین به صورت رایگان از متروی تهران استفاده کرده اند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروتهران یادآور شد: در حدود 250 هزار سفر در عید فطر،300هزار سفر در روز 14 خرداد،150 هزار سفر در 22 بهمن توسط عموم مردم و بیش از 350 هزار سفر نیز توسط دانش آموزان و دانشجویان در هفته اول مهرماه به صورت رایگان انجام گرفته است که بیش از 1 میلون سفر را شامل می گردد.