یارانه بیماران دیابتی با تاخیر به حساب وزارت بهداشت واریز می شود

دکتر حسن امین لو، در خصوص علت تاخیر در اجرای مصوبه تامین هزینه های بیماران دیابتی از محل افزایش قیمت نوشابه های قندی، به خبرنگار مهر گفت: تاخیر در اجرای این مصوبه برای این است که سال اول آن است و نیاز بود که آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه برای نحوه اجرای آن ، تهیه و آماده شود.

وی با اشاره به آماده شدن آیین نامه ها و دستورالعمل های این مصوبه در وزارت بهداشت، افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار است 60 درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت نوشابه های قندی تولید داخل و 15 درصد افزایش قیمت نوشابه های وارداتی، به منظور پیشگیری، آموزش و درمان بیماران دیابتی و قلبی و عروقی ، هزینه شود.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر، این مبلغ به تدریج وارد وزارت بهداشت شده و تا پایان سال نیز اجرایی خواهد شد.

به گفته امین لو، محل هزینه کرد این اعتبار مشخص شده و می بایست صرف امور بیماران دیابتی که از قدرت مالی مناسبی برای درمان خود برخوردار نیستند، شود.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت، میزان اعتبار در نظر گرفته شده از محل افزایش قیمت نوشابه های قندی را 50 میلیارد تومان اعلام کرد.