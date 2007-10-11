به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسعود نصوری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: با اتصال خط آهن از شیراز - بوشهر- عسلویه و به دنبال آن پیگیری برای متصل شدن خط آهن بوشهر- دیلم - بندر امام به مرحله ای خواهیم رسید که بوشهر به عنوان قطب اصلی و نقطه اتصال راه آهن جنوب کشور مبدل می شود.

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر اظهار داشت: عملیات احداث ایستگاه ‌های راه آهن شیراز به بوشهر - عسلویه آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال مطالعات توجیهی جهت اتصال خط آهن از بوشهر به دیلم هستیم که هماهنگی ابتدایی با مسئولان استان خوزستان جهت متصل شدن این خط از دیلم به بندر امام فراهم شده است.

نصوری با اشاره به مشکلات اعتباری طرح گازرسانی بوشهر یادآور شد: در حالی که برای شبکه توزیع انرژی به 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با بودجه های سالانه چهار و پنج میلیارد تومانی نمی توان راه به جایی برد، مذاکراتی برای دریافت فاینانس و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه آغاز و نتایجی نیز حاصل شده است.

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر ادامه داد: با مشخص شدن چارچوب کار از سال آینده سهم عمده ای از توسعه بخش انرژی در استان با همکاری بخش خصوصی انجام می شود.

نصوری درباره منطقه پالایشگاهی شمال استان بیان داشت: برای بومی کردن گاز در استان نیاز به طرح هایی همچون ایجاد منطقه پالایشگاهی در شمال استان است که با مشخص شدن جایگاه ایجاد این طرح در شمال استان، بخش خصوصی را وارد کار کرده ایم که به طور قطع شمال استان را متحول خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به برخی اعتراضات و مسائل حاشیه ای بر سر منطقه پارس شمالی عنوان کرد: برای جا نمایی پارس شمالی فعالیت های پیاپی و مستمری صورت گرفته و طرحی از استان که به وزارت نفت ارسال شد بدون هیچ گونه ایرادی مصوب شد.

وی اعلام کرد: با فعالیت خوب استاندار و مسئولان استانی، مقرر شد تا جلسات پارس شمالی برای حضور سرمایه گذار و اجرای طرح ها در استان بوشهر صورت گیرد و مسئولان به صورت کامل در جریان اجرای طرح باشند، ضمن اینکه برای سه شهرستان دیر، دشتی و تنگستان که پارس شمالی در محدوده آن قرار دارد، طرح های صنعتی خاصی را پیش بینی کرده و دنبال می کنیم.

نصوری اظهار داشت: برای آنکه مشکلات پارس جنوبی در پارس شمالی تکرار نشود در نخستین اقدام وزارت نفت، شهر جدید پارس را احداث می کند تا جمعیت فعال در این منطقه در آن اسکان یابند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن محدوده اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم پارس شمالی مشخص شده و به دنبال ساماندهی سود و نفع شهرستان های استان از این طرح بزرگ هستیم.