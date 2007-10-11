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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۸

مازندران در مسابقات بین المللی کاراته آسیا و اقیانوسیه شرکت می کند

مازندران در مسابقات بین المللی کاراته آسیا و اقیانوسیه شرکت می کند

ساری - خبرگزاری مهر: تیم کاراته هلال احمر مازندران به نمایندگی از کشورمان، 23 آبان ماه برای شرکت در مسابقات بین المللی کاراته آسیا و اقیانوسیه به کشور هنگ هنگ اعزام می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم مازندران در این رقابت ها با پنج کاراته کار ملی پوش کشورمان به همراه یک مربی، سرپرست و نمایندگان هلال احمر در دو بخش کاتا و کومیته تیمی شرکت می کنند.

فردین خنجری با بیان این که این تیم پیش از این یک اردوی آماده سازی در گلستان برپا کرده بود، اظهار داشت: این تیم قبل از اعزام به این مسابقات، اردوی پایانی خود را در تهران برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به این که تیم کاراته مازندران در دو بخش جوانان و بزرگسالان در این مسابقات شرکت می کند، یادآور شد: تیم هلال احمر مازندران سال گذشته در مسابقات بین المللی امارت نیز قهرمان شده بود.

کد مطلب 566843

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