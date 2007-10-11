هیچ کس نمی تواند راه حلی را به فلسطینی ها تحمیل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن گفت : موضع ما تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 یعنی شامل کرانه باختری و نوارغزه و به مساحتی بالغ بر 6 هزار و 205 کیلومتر مربع است و ما به کمتر از این مقدار قانع نخواهیم شد.

ابومازن افزود: ما به طور قاطع با ایده تشکیل کشور فلسطین در مرزهای موقت مخالفیم، زیرا پذیرش این ایده،کاری بیهوده است و با وجود اینکه طرح نقشه راه نیز به این گزینه غیر الزام آور توصیه کرده است، اما هر چند که تشکیل کشور فلسطین در مرزهای موقت برای سالهای طولانی نیز به اجرا درآید؛ ما با آن مخالفیم.

وی با بیان اینکه دستیابی به هرگونه راه حل سیاسی با اسرائیل در فلسطین و شورای ملی(سازمان آزادیبخش فلسطین) به همه پرسی گذاشته خواهد شد، گفت : ما با راه حلی که مسائل اساسی و حقوق مشروع ملت فلسطین را(حقوقی که قطعنامه های بین المللی به آنها اشاره دارند) نادیده بگیرد و آزادی اسیران فلسطینی در آن گنجانده نشده باشد، مخالفیم.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره موضوع بیت المقدس اشغالی اظهار داشت : قدس پایتخت دو کشور خواهد بود. قدس شرقی برای ملت و کشور فلسطین و قدس غربی نیز از سال 1948 با اسرائیل است .



وی با کوتاه آمدن در موضوع قدس و صرف نظر کردن از بخش غربی این شهر مقدس، چشم پوشی ازآن را منطقی دانست.

ابومازن درباره کنفرانس بین المللی صلح نیز گفت : مشارکت (کشورهای) عربی و بین المللی در این کنفرانس امری واضح است و پایه و اساس این کنفرانس مبتنی بر طرح نقشه راه به عنوان یک مرجع بین المللی و دیدگاه جرج بوش یعنی راه حل دودولتی و طرح صلح عربی است.

وی افزود: اگر جامعه بین المللی خواهان حل مناقشه فلسطین و اسرائیل است، برای حل آن باید از طرح نقشه راه آغاز کند.