سود بخش کشاورزی نصیب دلالان می شود

نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: کشاورزان استان مرکزی تولید و تلاش خوبی در این بخش دارند اما به دلیل باز بودن دست دلالان در این بخش ماحصل تلاش آنان اندک و ناچیز است.

وی با اشاره به اینکه محصول کشاورزی و دامی در نقطه تولید با قیمتی کم خریداری می شود، اضافه کرد: همان محصول با نگهداری و واسطه گری به چندین برابر قیمت فروحته می شود.

ابراهیمی قیمت های پایین را باعث بی انگیزگی کشاورزان و بهره بردارای این بخش خواند و افزود: همین عوامل باعث کوچ فرزندان و جوانان روستا به شهرها و ترک کشاورزی و زمین های قابل کشت می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی با اشاره به اینکه برخی محصولات استان مرکزی به خارج صادر می شود، یادآور شد: در این بخش نیز به دلیل عدم وجود امکانات کافی فرآوری محصول در استان سود حاصل از فرآوری نصیب خارجی ها می شود.

وی تصریح کرد: برای حمایت از بخش کشاورزی باید با بازنگری در سیستم تولید و عرضه ضمن کاهش قیمت ها زمینه ها را برای سود آوری کشاورزان فعال در این بخش فراهم شود.



ابراهیمی با اشاره به فعالیت های این سازمان در تامین مواد پروتئینی روزه داران درماه رمضان گفت: وظیفه سازمان جهاد کشاورزی، تنظیم بازار مواد پروتئینی است و در این راستا جهاد کشاورزی استان مرکزی برای اولین بار در ماه مبارک رمضان با فراهم آوردن شرایط لازم، مرغ و تخم مرغ مورد نیازمردم را با قیمت های مناسب به بازار تزریق کرد و سبب تعادل بازار این اقلام شد.