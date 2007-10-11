عراق محور تحرک برای ساختن منطقه نمونه است / عراق می تواند فلسطین را به سرزمین دوستی تبدیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا محمدی رئیس انجمن دوستی ایران و عراق که شب گذشته در مراسم ضیافت این انجمن سخن می گفت اظهار داشت: ایران در قالب تز دوستی نقشه ای برای ساخت و آبادانی عراق عزیز طراحی کرده تا این کشور سد عظیمی در برابر بیگانگان باشد و پس از پایان مسائلی که گریبانگیر این کشور شده، ملت عراق در صلح و دوستی و آرامش زندگی کنند.

وی افزود: آرزوی ما برای عراق این است که سرزمین صلح و سازندگی و دوستی باشد و قطعا مهمانانان ناخوانده ای که امروز در آن کشور هستند، به زودی از آن سرزمین بیرون می روند و آنچه می ماند مردم سربلند عراق هستند که در کمال امنیت و آرامش در کنار مردم منطقه زندگی خواهند کرد.

رئیس انجمن دوستی ایران و عراق در ادامه هدف این انجمن را توسعه مشارکت کشورهای اسلامی و عربی در ساختن عراق امروز برای فردایی بهترعنوان کرد .



وی گفت : جمهوری اسلامی با آمریکا اختلاف دارد ، اما ایران به شیوه مناسب با توطئه های آنها مقابله می کند و عراق سرزمین درگیری ما با هیچ کس نیست.

آقا محمدی که در طول دوران جنگ تحمیلی رژیم صدام با ایران مسئولیت پیگیری برخی امور مربوط به عراق را برعهده داشت، در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان خاطراتی از آن دوران پرداخت و گفت: در طول دوره ای که با برادران عراقی مراوده داشتم، جز صفا و صمیمیت و مهربانی از این ملت توانمند، با اقتدار و دارای هوش و زکاوت سیاسی بالا که هر روز در عرصه زندگی و مجاهدت پیروزی کسب می کند، ندیدم.

وی در پایان با اشاره به بیانات حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند راه قدس از کربلا می گذرد، خاطر نشان کرد: عراق می تواند فلسطین را به سرزمین دوستی تبدیل کند و آبادی عراق، آبادانی و عمران و آسایش فلسطینی ها را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

مراسم ضیافت افطاری انجمن دوستی ایران و عراق، شب گذشته به منظور گسترش روابط تجاری و اقتصادی و تعامل بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در زمینه سازندگی و جذب سرمایه گذاری ایرانیان در عراق برای توسعه و آبادانی آن کشور، با حضور معاونین وزارت امور خارجه، سفرای کشورهای اسلامی، جمعی از نمایندگان ملت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی و تولید گران صنعتی و صادر کنندگان نمونه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.