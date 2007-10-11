آمریکا با فروش سلاح به خاورمیانه مسابقه تسلیحاتی به راه می اندازد / سیاست هسته ای اسرائیل ریاکارانه است

"پل اینگرام" (Paul Ingram) در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره تصمیم آمریکا برای فروش سلاح به کشورهای عربی هم پیمان این کشور در خاورمیانه و رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد:" آمریکا دارای تاریخ طولانی در تهیه سخت افزارهای نظامی در خاورمیانه است. "

وی افزود:"در کنارحضور نظامی آمریکا در منطقه، تهیه این سلاح هاست که معیاری برای دیگر کشورها در جهت تقویت تواناییهای نظامی به شمار می رود که می توان گفت این حضور آمریکا و تهیه سلاح هاست که یک مسابقه تسلیحاتی را در یک منطقه بسیار بی ثبات و آسیب دیده به راه می اندازد."

اینگرام تصریح کرد:" سطح حمایت نظامی داده شده به اسرائیل نشان دهنده حمایت منحصر به فرد از دولتی است که با وجود سطح برتری خود در زمینه توانایی نظامی متعارف، سلاح های هسته ای خود را به شکل مبهمی معرفی کرده است. این رابطه بین آمریکا و اسرائیل در نهایت به منطقه آسیب وارد می کند."

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا ایران با توجه به سابقه آن که به هیچ کشورش حمله نکرده، یک تهدید به شمار می رود، خاطر نشان کرد:" ایران در گذشته سیاست صدور انقلاب خود به کشورهای خارجی را دنبال کرده ، یعنی چیزی که با توجه به بی ثباتی رژیمهای غیردموکراتیک اطراف آن یک تهدید ویژه به شمار می رود؛ رژیمهایی که دارای مشروعیت نیستند و بسیاری از مردم این کشورها، آنها را فاسد می دانند."

اینگرام درباره وجود 200 کلاهک هسته ای در زرادخانه رژیم صهیونیستی ابراز عقیده کرد:"اسرئیل همچون هر کشور دیگری در روی کره زمین این مسئولیت را بر عهده دارد تا تردیدها( درباره سلاح های هسته ای خود ) را کنار بگذارد و به جای آن امنیت جهانی را از منظر چندگانه کلی نگر به رسمیت بشناسد."

وی افزود:"وجود سلاح های هسته ای در دستان اسرائیل در حالی که دیگران را برای اقدامهایی متهم می کند که ممکن است ماهیت آنها دومنظوره باشد، نه تنها ریاکارانه، بلکه در نهایت متناقض است. اسرائیل نمی تواند انتظار داشته باشد که انحصار سلاح های هسته ای را در منطقه به طور نامحدودی در اختیار داشته باشد و اگر این سلاح ها گسترش پیدا کنند، منطقه هر چه بیشتر برای اسرائیل همچون هر کس دیگری خظرناک تر خواهد شد و این مسئولیت بر عهده اسرائیل خواهد بود."

