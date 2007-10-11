نمایندگان مجالس جهان دهمین سالگرد تدوین اعلامیه دفاع و حمایت از دموکراسی در جهان را گرامی داشتند

دراین مراسم که روز چهارشنبه 18/7/86 به ریاست "فردنیاندوکاسینی" رئیس اتحادیه بین المجالس در محل کنفرانسهای بین المللی شهر ژنو سوئیس برگزار شد وی بر نقش پارلمانها در تقویت هر چه بیشتر دموکراسی در جوامع خود تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش مهم پارلمانها در توسعه دموکراسی به تشریح رابطه بین حقوق بشر و دموکراسی پرداخت وگفت: پارلمانها به عنوان مظهر شفافیت و آزادی بیان هر چه قویتر شوند،موجبات تقویت بیشتر دموکراسی وارتقا حقوق بشر در جهان فراهم می آید.

فردنیاندوکاسینی با تاکید بر به ضرورت ریشه کنی فقر درجهان ،آن را از عوامل تضعیف دموکراسی در دنیای معاصر خواند و نقش پارلمانها دو تصویب قوانین صد فقر را بسیار مهم و اجتناب ناپذیر ارزیابی کرد.

در بیانیه ای که به همین مناسبت از سوی شورای بین المجالس متشکل از نمایندگان مجالس جهان صادر شد، قانونگذاران کشورهای مختلف از 5 قاره جهان بر نقش دموکراسی و فراهم نمودن فرصتهای برابر برای پیشرفت و رفاه بشر و آزادی به عنوان زیربنای دموکراسی و مخالف جدی فقر و تبعیض تاکید کردند.

اعلامیه دفاع و حمایت از دموکراسی ده سال پیش از یکی از اجلاسیه های اتحادیه بین المجالس در قاهره به تصویب نمایندگان جهان رسیده بود .

هیئتی از مجلس شورای اسلامی به سرپرستی دکتر حشمت الله فلاحت پیشه رئیس شورای اجرایی گروه بین المجالس کشورمان و متشکل ازسید عبدالحسینی، جواد جهانگیرزاده ،کاظم جلالی ، فاطمه آلیا و نفیسه فیاض بخش در یکصد وهفدهمین اجلاس مجمع بین المجالس که در ژنو برگزار می شود شرکت کرده اند.

یکصد و هفدهمین اجلاس مجمع بین المجالس بعد از ظهر چهارشنبه به کار خود پایان داد.