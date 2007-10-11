بهبودی کامل سیدعبدالعزیز حکیم در ایران

"ماجد غماس" از مسئولان دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه دوره درمانی سید عبدالعزیز حکیم به پایان رسیده است،گفت : ایشان روز چهارشنبه با بهبودی و سلامت کامل به بغداد بازگشتند.

"ماجد غماس" درباره وضعیت حکیم گفت : به حمدلله آقای عبدالعزیز حکیم بهبودی کامل خود را بازیافتند وبیماری ایشان مهار شد و با اطمینان کامل از صحت و سلامت خود به کشور عراق بازگشتند.

مسئول دفترمجلس اعلای اسلامی عراق درپاسخ به این پرسش مهر درباره احتمال بازگشت مجدد حکیم به ایران برای اطمینان یافتن از نتایج درمان خود،تصریح کرد: دوره درمان آقای حکیم تکمیل شده و مراحل درمان ایشان به پایان رسیده است. شاید به صورت روتینی به ایران بازگردند، اما زمان بازگشت ایشان معلوم نیست و حتی این امکان هم وجود دارد که این مراحل از بغداد پیگیری شود.

"ماجد غماس" درباره امضای توافقنامه اخیر میان سیدعبدالعزیز حکیم و مقتدی صدر گفت : این توافقنامه در تهران به امضای آقای حکیم و در نجف به امضای مقتدی صدر رسید.

مسئول دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق درادامه تصریح کرد: توافقنامه مذکور به صورت رو در رو بین حکیم و مقتدی صدر به امضا نرسید.

سید عبدالعزیزحکیم پس از آنکه معاینات اولیه پزشکی درباره وی درمرکز درمانی شهر"هوستون" ایالت تگزاس آمریکا انجام شد؛ روز دوشنبه 31 اردیبهشت (21 می) برای درمان به ایران منتقل شد.

لازم به ذکر است؛ تیم پزشکی معالج رئیس فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه روز دوشنبه 31 اردیبهشت،در بیانیه ای اعلام کرده بود : پس از بررسی سرفه ودرد سینه سیدعبدالعزیزحکیم پس از یک سرماخوردگی کوتاه مدت در گذشته،آزمایشهای آندوسکوپی رادیولوژیکی و کلینیکی درباره وضعیت حکیم نشان داد که ورم و لختگی خون در ریه وی وجود دارد.

