کردزنگنه به مهر اعلام کرد : سهام عدالت مشمولان مرحله اول 2 برابر شد / پرداخت سود سهام عدالت با دفترچه / آغاز عرضه بلوکی سهام شرکت های بزرگ دولتی

غلامرضا حیدری کرد زنگنه صبح دیروز در حاشیه بازدید از تحریریه خبرگزاری "مهر" و روزنامه بین المللی تهران تایمز در گفتگو با خبرنگار مهر از دو برابر شدن میزان سهام عدالت مشمولین مرحله اول خبرداد و گفت: افزایش میزان سهام عدالت مشمولان مرحله اول یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره)، بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل و درآمد از 500 هزار تومان به یک میلیون تومان به تصویب رسید.

افزایش ارزش افزوده سهام عدالت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه میزان سهام عدالت این افراد در هر خانوار 5 نفره از 5/2 میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: تعداد مشمولین مرحله اول 5 میلیون نفر است.

پرداخت سود سهام عدالت با دفترچه

کردزنگنه از امضای قرارداد سازمان خصوصی سازی با بانک سپه برای توزیع سود سهام عدالت مرحله اول و صدور دفترچه برای پرداخت آن توسط این بانک خبرداد و گفت: براساس این قرارداد باید طی 60 روز سود این مرحله به 5 میلیون نفر مشمولین مرحله اول در 2 هزارو 200 شعبه این بانک در سراسر کشور توزیع شود.

وی کل رقم سود این مرحله را بیش از 200 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سود هر نفر بالای 60 هزار تومان است که 20 هزار تومان آن برای اقساط سال اول کسر می شود و 40 هزار تومان آن به این افراد پرداخت می شود.

وی بیان کرد: براساس زمان بندی اولیه قرار است به 21 میلیون نفر طی دو سال که پایان آن پایان سال جاری خواهد بود، سهام عدالت واگذار شود که به 5 میلیون نفر مرحله اول و 6 میلیون نفر مرحله دوم واگذار شده است.

آغاز عرضه بلوکی سهام شرکت های بزرگ دولتی

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از عرضه تدریجی 3 درصد سهام شرکت ملی مس و 4 درصد سهام فولاد خوزستان در بورس خبرداد و اظهارداشت: در دو، سه روز آینده نیز تصمیماتی برای عرضه بلوکی بزرگ سهام شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و آلومینیوم اخذ خواهد شد که پس از آن عرضه های بلوکی آغاز می شود.

تشکیل ستاد آئین نامه های قانون اصل 44

وی از تشکیل ستاد آئین نامه ها برای لایحه جدید اصل 44 که به زودی به قانون تبدیل خواهد شد، خبرداد و گفت: حدود 40، 50 آئین نامه و دستور العمل در مدت 3 یا 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین خواهد شد.



کردزنگنه با بیان اینکه مسئولیت این ستاد به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیرعامل سازمان خصوصی سازی برای انجام هماهنگی های لازم و تشکیل تیم های مختلف سپرده شده است، تصریح کرد: اعضای این ستاد به صورت برون سپاری از حوزه های مختلف انتخاب شده است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در حوزه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایه گذاری خارجی، در حوزه های بانکی از مسئولین بانکی کشور و در حوزه های خصوصی سازی از سازمان خصوصی سازی افرادی انتخاب شده اند.

وی با اشاره به اینکه اعضای ستاد داخلی آن اعضای هیئت عامل سازمان خصوصی سازی هستند، تصریح کرد: با این وجود آئین نامه ها در مرحله اول به چند گروه متخصص برون سپاری شد و پیش نویس های آن تهیه و به ستاد ارسال خواهد شد که در ستاد بازنگری و ویرایش شده و برای بررسی به جلسات هفتگی ستاد با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: این آئین نامه ها پس از تصویب در ستاد برای تصویب نهایی به مراجعی نظیر هیئت عالی واگذاری، شورای عالی اجرای سیاست گذاری های اصل 44 و هیئت وزیران ارسال خواهد شد.