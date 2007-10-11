پیام تبریک دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر به همه کشورهای اسلامی تبریک گفت و اظهار داشت: امید است که این عید مقدمه خیر و برکت در مغرب و مشرق زمین اسلامی باشد و دین را عامل رأفت اسلام و مسلمانان قرار دهد.

وی در ادامه گفت: پس از به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان که ماه روزه، همبستگی، خیر و برکت بود، به مسلمانان ارزشهای دین، مبادی و اصول اسلامی آنها را متذکر شد و از آنها برای همبستگی، ارتباط، یاری، همراهی، مبارزه با تعرضات و اهانت به مقدساتا دعوت کرد.

اکمل الدین احسان اوغلو با تأکید بر اینکه این عید برای مسلمانانی که در سرزمینهای خود از اختلافات، جنگ و کشتار رنج می برند، امتحانی سخت در برابر قدرتهای متجاوز خواهد بود، یاد آور شد: این عید از مناسبتهایی است که ضرورت تقریب میان گروهها و مبارزه با تعرضات را یادآور می شود.