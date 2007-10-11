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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۱

پیام تبریک دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت عید فطر

پیام تبریک دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت عید فطر

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر به همه مسلمانان جهان گفت: امید است که این عید به ملتهای اسلامی در راستای همبستگی و اتحاد آنها کمک کرده، جایگاهی مناسب برای امتها قرار دهد و حقوق از دست رفته مسلمانان را به آنها باز گرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر به همه کشورهای اسلامی تبریک گفت و اظهار داشت: امید است که این عید مقدمه خیر و برکت در مغرب و مشرق زمین اسلامی باشد و دین را عامل رأفت اسلام و مسلمانان قرار دهد.

وی در ادامه گفت: پس از به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان که ماه روزه، همبستگی، خیر و برکت بود، به مسلمانان ارزشهای دین، مبادی و اصول اسلامی آنها را متذکر شد و از آنها برای همبستگی، ارتباط، یاری، همراهی، مبارزه با تعرضات و اهانت به مقدساتا دعوت کرد.

اکمل الدین احسان اوغلو با تأکید بر اینکه این عید برای مسلمانانی که در سرزمینهای خود از اختلافات، جنگ و کشتار رنج می برند، امتحانی سخت در برابر قدرتهای متجاوز خواهد بود، یاد آور شد: این عید از مناسبتهایی است که ضرورت تقریب میان گروهها و مبارزه با تعرضات را یادآور می شود.

کد مطلب 566859

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