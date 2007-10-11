دستور آزادی کاظم دارابی در آلمان صادر شد/اختلاف برلین و تل آویو بر سر آزادی دارابی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "ها آرتص"، دولت آلمان دستور آزادی کاظم دارابی را صادر کرد. این اقدام دولت آلمان با وجود درخواست رسمی اسرائیل مبنی بر صرف نظر از آزادی این فرد ایرانی صورت گرفته است.

به نوشته ها آرتص، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل شخصا از آنجلا مرکل صدراعظم آلمان درخواست کرده بود تا از آزادی دارابی جلوگیری کند، اما صدراعظم آلمان در پاسخ اظهار داشته بود که این امر یک مسئله حقوقی است و دارابی پس از سپری کردن دو سوم مدت محکومیتش آزاد می شود.

با آنکه کاظم دارابی در آلمان زندانی است، اما بر اساس قرارداد مبادله اسرایی که در سال 2004 با میانجیگری آلمان بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی به امضا رسیده بود ، تل آویو درصدد بود تا دارابی را با "رون آراد" از نظامیان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی که در لبنان ناپدید شده مبادله کند.پیش از این آلمان شرط آزادی دارابی را گرفتن اطلاعاتی از حزب الله لبنان درباره رون آراد ذکر کرده بود.

یادآوری می شود کاظم دارابی صاحب یک فروشگاه خواربار فروشی در برلین بود که در سال 1992 به همراه سه لبنانی به اتهام واهی ترور سه نفر از اعضای گروههای اپوزیسیون کرد در آلمان بازداشت شده و سپس به 20 سال زندان محکوم شد.

یادآور می شود در آلمان محکومیت 20 سال زندان معادل محکومیت حبس ابد است.