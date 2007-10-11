دور سوم مذاکرات وعیدی و هاینونن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون خبری از نتایج مذاکرات دو روز گذشته هیئت ها منتشر نشده است اما قرار است طرفین مذاکره در پایان آخرین دور مذاکرات که احتمالا امروز خواهد بود در کنفرانسی خبری به اعلام نتایج آن بپردازند ، هرچند نتیجه گیری تکمیلی از مذاکرات جاری در تهران احتمالا به نشست دیگری میان دوطرف در اواخر مهر ماه موکول خواهد شد .



مذاکرات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار می شود .



در هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن معاون مدیرکل آژانس که از بامداد روز سه شنبه وارد تهران شده است ، "هرمن ناکارت" مسئول بخش منطقه ای پادمان اولی هاینونن نیز حضور دارد و "محمد سعیدی" معاون برنامه ریزی و بین الملل سازمان انرژی اتمی ، "علی اصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اعضای اصلی هیئت ایرانی به سرپرستی جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی را تشکیل می دهند.



طبق تفاهم نامه جدید ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در پی توافق علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در21 تیرماه به امضای معاونان آنان در تهران رسید ، آژانس تا تاریخ 9 شهریور( 31 ‬اوت ) همه سئوالات باقیمانده در رابطه با مسئله سانتریفیوژهایP1و P2 ‬را به تهران ارایه کرده است .

همچنین طبق این توافقنامه گفتگوهای کارشناسی دراین خصوص دوم و سوم مهرماه (24 و 25 سپتامبر) در تهران انجام شد و قرار است نشست تکمیلی دیگری نیز در اواخر مهرماه (اواسط اکتبر) تشکیل شود.





