موقتی بودن کنترل نوار غزه از سوی حماس / مذاکرات قریب الوقوع با فتح در یک کشور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه با سخنرانی در سمیناری که به مناسبت روز جهانی قدس در مسجدی در اردوگاه الشاطئ درغزه برگزار شد، از تحرک جدی کشورهای عربی برای از سرگیری گفتگوها میان جنبشهای فتح و حماس با هدف پایان بخشیدن به بحران داخلی فلسطین خبر داد.

وی همچنین به موافقت سران جنبشهای فتح و حماس برای دیدار با یکدیگر در یکی از کشورهای عربی و پس از عید سعید فطر اشاره کرد.



هنیه بدون اشاره به جزئیات بیشتری در این زمینه، درباره کنفرانسی که قرار است در ماه نوامبر به میزبانی سوریه و با مشارکت گروه های فلسطینی برگزار شود، گفت: این کنفرانس با هدف تاکید بر پایبندی به حقوق و آرمانهای فلسطینی برگزار خواهد شد.

نخست وزیر دولت وحدت ملی در پایان خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر در فلسطین در شرایطی زندگی می کنیم که در آن دو برنامه سیاسی متفاوت وجود دارد. یکی برنامه ای که به آرمانها و حقوق ملت فسطین پایبند است و دیگری برنامه ای که، حقوق فلسطینی ها در آن به شدت پایمال می شود.

وی با بیان اینکه فلسطینی ها هرگزاز حقوق خود چشم پوشی نخواهند کرد، گفت: هیچ کس حق ندارد حقوق و آرمانهای ملت فلسطین را نادیده بگیرد.