عبدالرضا اکبری: "اغماء" داستان مبارزه انسان با نفس است

اکبری درباره دلایل حضور در این مجموعه با توجه به آماده نبودن فیلمنامه به خبرنگار مهر گفت: "حضور سیروس مقدم به عنوان کارگردان و رضا جودی تهیهکننده و اعتمادی که به این دو نفر داشتم، منجر به پذیرش نقش قدیانی شد. آنها از دوستان قدیمی من هستند و کار را حرفهای انجام میدهند. از سوی دیگر برای رسیدن به حس کاراکتری در مجموعه یا فیلم مسلماً به خواندن فیلمنامه و تجربه شخصی اکتفا میکنیم."
وی در ادامه افزود: "در مجموعه "اغماء" هم مقدم توضیحاتی درباره نقش داد و سر صحنه سعی کردم آنچه او از کاراکتر قدیانی میخواهد را پیاده کنم. البته هماهنگیهای لازم بین نویسندگان و کارگردان وجود داشت و من هم با اعتماد به دوستان شخصیت قدیانی را ایفا کردم."
اکبری با اشاره به ویژگیهای نقش خود گفت: "قدیانی فردی متمول است که تمام امکانات لازم را برای تنها فرزندش رز فراهم میکند و از سوی دیگر چالشهایی بین او و فرزندش به وجود میآید. این کاراکتر و محوریت مجموعه "اغماء" که سعی داشت قصه مبارزه انسان را با نفس نشان دهد برایم جذابیت داشت."
این بازیگر درباره اینکه چرا پدر و مادر رز در برخی صحنهها بینهایت ساده نشان داده میشوند که حتی برای مخاطب هم قابل هضم نیست، توضیح داد: "دلیل این مسئله به این میگردد که مسائل عاطفی برای پدر و مادر رز حاکم شده و ناخودآگاه منطق رنگ خود را از دست داده و ما سادگی مطلق پدر و مادر رز را میبینیم. علاوه بر آن ما با رز طرف هستیم که روحاش را شیطان تسخیر کرده و مسیر شیطان را طی میکند."
اکبری درباره مجموعه "اغماء" هم گفت: "به نظرم موضوع این مجموعه جای کار دارد. اگر در یک فرصت مناسب و با فکر بازتر این مجموعه ساخته میشد مسلماً بهتر بود، چرا که این مجموعه دست روی یکسری مسائل اخلاقی میگذارد که مردم ما در حال حاضر به آن نیاز دارند. زمان کم مانع از این شد که به فضای کار کاراکتر قدیانی پرداخته شود و مخاطب در برخی مواقع دیالوگهای تلفنی او را برای کارش میشنود و تمام این مسائل به وقت کم برمیگشت."
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