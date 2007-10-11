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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می شود

نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می شود

ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد نماز پرشکوه این عید بزرگ به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام این ستاد،  مراسم روز عید سعید فطر مطابق اول شوال المکرم 1428،‌ ساعت 7:30 صبح با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز خواهد شد . 

اجرای همخوانی توسط گروه طه و پخش مناجات از دیگر برنامه های پیش از برگزاری نماز است .

نماز عید سعید فطر و خطبه‌های آن توسط مقام معظم رهبری ساعت 8 صبح اقامه و ایراد خواهد شد.

کد مطلب 566876

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