نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام این ستاد، مراسم روز عید سعید فطر مطابق اول شوال المکرم 1428،‌ ساعت 7:30 صبح با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز خواهد شد .



اجرای همخوانی توسط گروه طه و پخش مناجات از دیگر برنامه های پیش از برگزاری نماز است .



نماز عید سعید فطر و خطبه‌های آن توسط مقام معظم رهبری ساعت 8 صبح اقامه و ایراد خواهد شد.