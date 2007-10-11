هئیت کلیسای ارتدکس روسیه نشست مشترک الهیاتی را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، اسقف هیلاریون از وین به عنون نماینده کلیسای ارتدکس روسیه در اروپا و عضو کمیسیون مشترک الهیاتی کاتولیک - ارتدکس درباره علت ترک جلسه توسط تمام اعضای هیئت کلیسای ارتدکس روسیه اظهار داشت: هیئت ارتدکس در پی ورود خود به جلسه مطلع شد نمایندگان کلیسای به اصطلاح حواری استونیا که در سال 1996 توسط پاتریاک قسطنطنیه به عنوان یک محدوده شرعی در مسکو تأسیس شد نیز در این جلسه شرکت کرده است .

وی به اعضای ارتدکس این کمیسیون هشدار دارد که پاتریاک مسکو کلیسای حواری استونیا را به عنوان یک سازمان شرعی خود مختار به رسمیت نمی شناسد و اگر نمایندگان آن از این نشست خارج نشوند هیئت کلیسای ارتدکس روسیه جلسه را به نشانه اعتراض ترک می کند.

این در شرایطی است که وی تصریح کرد: پاتریاک مسکو اهمیت بسیاری برای توسعه گفتگو با کلیسای کاتولیک روم قائل است.

اسقف هیلاریون یادآور شد: هیئت کلیسای ارتدکس روس پس از گفتگو با اسقف آیوان ( پاتریاک قسطنطنیه) که برای رسیدن به درک دوجانبه ناکام ماند این جلسه را ترک کرد.

کمیسیون بین المللی گفتگوی الهیاتی میان کلیساهای کاتولیک و ارتدکس در سال 1980 تشکیل شد و تمایزات میان دو کلیسا موجب شکل گیری وقفه 6 ساله در کار آنها شد اما اعضای این کمیسیون اواخر سال 2005 بحثهای خود را پیگیری کردند.

بحثهای این کمیسیون همچنین به مسئله حق تقدم پاپ در جهان خواهد پرداخت اما هدف اصلی آن اتمام سند نهایی خود درباره تبعات شرعی و آموزه های کلیسایی درباره ماهیت مراسم مذهبی کلیسا است.

این کمیسیون از روز سه شنبه 17 مهر ماه آغاز به کار کرده و روز یکشنبه 22 مهر ماه به نشست غیر علنی خود خاتمه می دهد.