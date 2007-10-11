غافلگیر شدیم / انصراف نامزدها پیش بینی نشده بود / کمیته انتقالی چنین شرایطی را پیش بینی نمی کرد

دکترحسن غفاری که درپایان نشست کمیته انتقالی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با ابراز شگفتی از شرایط به وجود آمده در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: در جلسه روز گذشته با استعفای 10 تن از نامزدهای ثبت نامی برای پست های مختلف فدراسیون فوتبال روبه رو شدیم و با توجه به اینکه با انصراف این نفرات شش کرسی از 9 کرسی فدراسیون فوتبال بدون مسئول باقی می ماند ناگزیر شدیم انتخابات را به تعویق بیاندازیم.

وی تصریح کرد: کمیته انتقالی چنین شرایطی را پیش بینی نمی کرد و تصمیمی برای تعویق انتخابات نداشت اما با شرایط بوجود آمده چاره ای جز تعویق انتخابات نداشتیم.

غفاری یادآورشد: کمیته انتقالی همچنان خود را پایبند به برقراری قانون درانتخابات فدراسیون فوتبال می داند و با توجه به فرصت دو ماهه تا برگزاری انتخابات تلاش خواهد کرد تا زمینه مساعدی برای برگزاری انتخابات فوتبال فراهم شود.

عضو کمیته انتقالی درپاسخ به این سئوال که آیا تعویق انتخابات با محرومیت فوتبال کشورازسوی فیفا روبه رو نخواهد شد اظهار داشت: با توجه به اینکه تعویق انتخابات با نظرکمیته انتقالی صورت گرفته و اعضای این کمیته منتسبین فیفا هستند طی نامه ای دلایل این تعویق را به فیفا اعلام خواهیم کرد تا از هرگونه مشکلی در این زمینه برای فوتبال کشورجلوگیری شود.

عصر روز گذشته در جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون از 23 مهرماه به 15 آذرماه به تعویق افتاد.