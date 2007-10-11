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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

صفایی فراهانی:

تعویق انتخابات قانونی بود / فیفا نمی تواند با فوتبال ایران برخورد کند

تعویق انتخابات قانونی بود / فیفا نمی تواند با فوتبال ایران برخورد کند

رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال گفت: انصراف کاندیداها و تمام اتفاقاتی که باعث شد انتخابات به تعویق بیفتد قانونی بود.

به گزارش خبرنگارمهر، محسن صفایی فراهانی که پس از جلسه کمیته انتقالی عصر دیروز در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: وقتی هیچ کاندیدایی وجود ندارد چه مجمعی برگزار کنیم و چگونه برای انتخاب پست های مختلف فدارسیون فوتبال، انتخابات را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: انصراف کاندیدا و تمام اتفاقاتی که دراین زمینه رخ داد و باعث شد انتخابات به تعویق بیفتد قانونی بود زیرا خودم برگه های انتخاباتی و امضاهای نامزدهای پستهای مختلف را بررسی کردم و صحت برگه انصراف آن را تائید می کنم.

رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد: فیفا نمی تواند با فوتبال ایران برخورد کند زیرا همه اتفاقات قانونی بود و امکان برگزاری انتخابات وجود نداشت.

صفایی فراهانی درپایان گفت: افرادی که انصراف داده اند می توانند دوباره در انتخابات شرکت کنند وهیچ دلیلی برای حضور نیافتن مجدد آنها در انتخابات بعدی وجود ندارد.
کد مطلب 566882

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