تعویق انتخابات قانونی بود / فیفا نمی تواند با فوتبال ایران برخورد کند

وی ادامه داد: انصراف کاندیدا و تمام اتفاقاتی که دراین زمینه رخ داد و باعث شد انتخابات به تعویق بیفتد قانونی بود زیرا خودم برگه های انتخاباتی و امضاهای نامزدهای پستهای مختلف را بررسی کردم و صحت برگه انصراف آن را تائید می کنم.
رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد: فیفا نمی تواند با فوتبال ایران برخورد کند زیرا همه اتفاقات قانونی بود و امکان برگزاری انتخابات وجود نداشت.
صفایی فراهانی درپایان گفت: افرادی که انصراف داده اند می توانند دوباره در انتخابات شرکت کنند وهیچ دلیلی برای حضور نیافتن مجدد آنها در انتخابات بعدی وجود ندارد.
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