تهران آماده گسترش روابط اقتصادی باسارایوو است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار که روز چهارشنبه 18 مهربرگزار شد "ژلیکو کومشیچ" رئیس شورای ریاست جمهور بوسنی وهرزگوین حضور هیئت پارلمانی ایران را در سارایوو فرصتی مناسب برای افزایش همکاری های دو کشور دانست و برتوجه بیشتر به توسعه مناسبات اقتصادی تاکید کرد.

رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین ایران را دوست مهمی برای کشورش خواند و تاکید کرد سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به سارایوو بیانگر علائق دوستانه میان دو کشور است.

کومشیچ با اشاره به شرایط دشوار بوسنی و هرزگوین در دوران جنگ بالکان تصریح کرد: ایران همواره نشان داده است دوستی مناسب برای مردم بوسنی وهرزگوین است.

" نیکولا رادمانوویچ" عضو شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین نیز در این دیدار سفرهای متقابل مقامات دو کشور را در شناخت بیشتر دو ملت از یکدیگر و استفاده بهتر از ظرفیت های همکاری موثر ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه ایران بزرگترین کشور منطقه وعامل موثر در برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه است ازادامه همکاری های ایران با آژانس حمایت کرد.

دکترغلامعلی حداد عادل نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از اینکه نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی است که بوسنی و هرزگوین دیدار می کند، پیروزی های فرهنگی وعلائق موجود میان مردم دو کشور را بستری مناسب برای توسعه روابط اقتصادی بر شمرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران و بوسنی و هرزگوین دو جنگ ناعادلانه را در دومنطقه جهان تحمل کرده اند، بر ضرورت همکاری در زمینه بازسازی ها تاکید کرد.

دکتر حداد عادل یاد آور شد: جمهوری اسلامی ایران از پیوستن بوسنی و هرزگوین به اتحادیه اروپا حمایت می کند و بر این اعتقاد است که تقویت اتحادیه اروپا می تواند در روند چند جانبه گرایی دردنیا سازنده وموثر باشد.

وی جایگاه مجلس را در ایران رفیع و ارزنده خواند وتاکید کرد: ایران با پشتوانه مردمی ، دمکراتیک ترین ، امن ترین و با ثبات ترین کشور منطقه است ،اما دشمنان این حقیقت را بر نمی تابند.