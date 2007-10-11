توافق ایران و آژانس تلاشهای غرب را خنثی کرد / آژانس و تهران پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه صلح کارنگی با اشاره به بیانیه گروه 1+5 مورخ 28 سپتامبر( 6 مهرماه) درباره برنامه هسته ای ایران نوشت :"محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران در این دور پیروز شدند. در ماه آگوست مدیرکل آژانس آنچه را الزاما شرایط ایران برای پاسخ به پرسشهای باقیمانده درباره ابهامات مربوط به فعالیتهای گذشته آن بود، پذیرفت.

"جرج پرکویچ" نویسنده این مطلب و معاون رئیس این موسسه بانفوذ آمریکایی ادعا می کند: به نظر رسید که این توافق از حقوق و مسئولیتهای آژانس برای ادامه تحقیقات و رهنمودهای جدید صرف نظر کرده است. این توافق همچنین از درخواستهای الزام آور و قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم و فعالیتهای بازفراوری تا زمانی که آژانس نتواند خود را متقاعد کند که فعالیتهای هسته ای ایران کاملا صلح آمیز بوده، چشم پوشی کرده است.

به گزارش مهر، در ادامه این مطلب آمده است : با این وجود، ایران و آژانس از آن به عنوان یک پیشرفت استقبال کردند. البرادعی و دیگران که متقاعد شده اند آمریکا می خواهد وارد جنگ با ایران شود، احساس کردند که این توافق مانع از آن خواهد شد که جهان وارد فاجعه دیگری شود.

نویسنده با استفاده از اصلاح گروه 2+5 ( آمریکا، چین، فرانسه، روسیه ، آلمان ، انگلیس و نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا) خاطر نشان می کند : بیانیه این گروه این مسئله را آشکار می کند که توافق ایران و آژانس به شکل موثری تلاشهای آمریکا ، فرانسه و انگلیس را برای تشدید تحریمها علیه ایران در پاسخ به خودداری آن از تن دادن به درخواستهای قطعنامه های شورای امنیت ، خنثی کرد.

پرکویچ می افزاید: این بیانیه می گوید که جهان باید منتظر بماند و امیدوار باشد که ایران پاسخهای کاملی به آژانس بدهد و اینکه همه پرسشهای باقیمانده باید به نوعی حل شوند. حال مذاکره درباره مسئله تعلیق به "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا محول می شود. در ماه نوامبر گروه 2+5 بار دیگر گردهم خواهند آمد و خواهند دید که آیا ایران ، آژانس و سولانا را متقاعد کرده یا خیر.

کارنگی می افزاید: این بیانیه اشاره ای به این مسئله ندارد که اگر ایران تا حدی البرادعی را راضی کند، اما به خودداری از همراهی با ( شورای امنیت) سازمان ملل متحد برای تعلیق موقت چرخه سوخت هسته ای ادامه دهد، چه خواهد کرد.

به گزارش مهر، وزیران امور خارجه کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به 1+5 ، 6 مهرماه در نیویورک دیدار و درباره به تاخیر انداختن بررسی تصویب تحریمهای جدید علیه ایران در شورای امنیت تا دو ماه دیگر توافق کردند؛ این گروه در پایان نشست خود در بیانیه ای، از آمادگی خود برای آغاز گفتگوها با ایران درباره توافق جامع و بلندمدت برای حل موضوع هسته ای این کشور خبر دادند.