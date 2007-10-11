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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۸

حدادعادل در مسجد قاضی خسرو بیگ سارایوو سخنرانی کرد

حدادعادل در مسجد قاضی خسرو بیگ سارایوو سخنرانی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در اجتماع گروهی از مسلمانان بوسنی و هرزگوین در مسجد قاضی خسرو بیگ سارایوو گفت: مردم ایران همانگونه که در دوران سخت جنگ با مردم بوسنی و هرزگوین همراه بودند، در زمان صلح نیز در کنار آنها خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر غلامعلی حداد عادل دراین برنامه که چهارشنبه شب برگزار شد افزود: ما در قرنی زندگی می کنیم که باید آن را قرن بیداری اسلامی نامید و بیداری مسلمانان سبب شده است آنها در هر جای دنیا یکدیگر را بشناسند و با هم متحد شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی  تاکید کرد: اگر مسلمانان با هم اتحادداشته باشند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را شکست دهد.

دکتر حداد عادل با باین اینکه امروز دست هایی درکار است تا مسلمانان را دچار تفرقه کند از مسلمانان بوسنی وهرزگوین خواست هوشیار باشند و فریب دشمنان اسلام را نخورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبلیغات گسترده ای که ماه ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران می شود تصریح کرد علت این تبلغیات این است که مردم ایران نمی خواهند زیر سلطه زورگویان باشند و خواهان زندگی مستقل هستند.

مسجد قاضی خسرو بیگ یکی از قدیمی ترین مساجد در بوسنی و هرزگوین است که حدود 500 سال پیش و در زمان عثمانیان در مرکز شهر سارایوو ساخته شده است.

در پایان سخنرانی دکتر حدادعادل در این مسجد ، مسلمانان با رئیس مجلس شورای اسلامی به گفتگو کردند.

کد مطلب 566888

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