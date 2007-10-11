پشت نگرانی های کاذب از برنامه هسته ای ایران اهداف سیاسی نهفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل در گفتگو با تلویزیون سوئیس در ژنو که عصر سه شنبه 17 مهر انجام شد، تصریح کرد: مقام ها و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده اند که هیچ گونه انحرافی در برنامه هسته ای ایران مشاهده نکرده اند، ما نیز تا کنون بارها و بارها اعلام کرده ایم که هیچ قصدی برای ساخت بمب هسته ای نداریم و به نظر ما پشت نگرانی های کاذب درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، اهداف سیاسی نهفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای وزیر امور خارجه فرانسه علیه ایران گفت: آنچه که بیش از اظهارات وی، ما را متاسف کرد حرفهای ضد و نقیض دوستان فرانسوی ما است و به آنان توصیه می کنیم که مستقل باشند، زیرا شان ملت فرانسه بالاتر از آن است که دولت فرانسه دنباله رو آمریکایی ها باشد.

حداد عادل درباره حمله احتمالی آمریکا به ایران خاطر نشان کرد: بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد، زیرا بعید می دانیم آمریکایی ها در محاسبات خود اشتباه کنند، همچنین علت دیگر این است که آمریکا از لشگرکشی به افغانستان وعراق چه نتیجه ای گرفته است که وارد جنگ دیگری شود؛ از طرفی ملت ایران نشان داده است که در صورت بروز چنین اتففاقی به شدت از حق خود دفاع خواهد کرد.