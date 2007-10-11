نشست ویژه دیپلماتهای رژیم اسرائیل در آمریکا و کانادا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی "یدیعوت آحارونت"، "آحارون آبراموویچ" مدیرکل وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی به همین منظور دیروز عازم واشنگتن شد تا ریاست این نشست را برعهده گیرد.



در این نشست ویژه یک روزه، سفرای این رژیم اشغالگر در آمریکا، سازمان ملل متحد، کانادا و سرکنسول های آن در آمریکا و کانادا به اضافه اعضای دیپلماتیک سفارت در آمریکا شرکت دارند.

شرکت کنندگان در این نشست در جریان گزارش سفرا و سرکنسولها از فعالیتهایشان درباره مسئله هسته ای ایران قرار خواهند گرفت و درباره فعالیتهای آینده آنها رایزنی خواهند کرد.

یک مقام در وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در این باره گفت: وزارت امور خارجه مشغول فعالیتهای دیپلماتیک زیادی درباره مسئله هسته ای ایران چه از راه های مرسوم دیپلماتیک و چه سایر روشها از جمله (رایزنی) با نمایندگان کنگره و فرمانداران(آمریکا) است.

رژیم صهیونیستی دارای صدها کلاهک هسته ای است که به گواه کارشناسان، بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ای و حتی جهانی به شمار می رود و همچنان به توسعه زرادخانه سلاح های کشتار جمعی خود در سایه حمایتهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی ادامه می دهد و برای منحرف کردن افکارعمومی از این سلاح ها، به جنگ روانی وتبلیغاتی بر ضد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران روی آورده است.



این در حالی است که کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند و در این راه از نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت و آژانس برای دستیابی به اهداف خاص خود سوء استفاده می کنند و از واژه فریبنده جامعه بین المللی برای توجیه فشارهای ظالمانه و تحرکات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران بهره می برند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنهاست و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.