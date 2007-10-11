تاکید بر اعتدال ؛ توصیه به نقد

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان تشکلهای اسلامی دانشجویان از مجموعه ها و اتحادیه هایی نظیر بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، جنبش عدالتخواه دانشجویی، جنبش اعتدال اسلامی و اتحادیه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از ساعاتی پیش از شروع رسمی برنامه در حسینیه حاضر شده بودند.



شور و هیجانی بود. دانشجویان سعی می کردند در صف های جلوتر بنشینند. برخی از دانشجویان نیز سنگین و سبک می کردند تا در صفی بنشینند که معمولا مسئولین و شخصیت ها به هنگام دیدار با رهبری در آن می نشینند. دانشجویانی که به عنوان نماینده تشکل متبوعشان جهت سخنرانی در مراسم انتخاب شده بودند نیز خود را آماده می کردند. کنار "عباس انسانی"- دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نشسته بودم و تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) نیز در صف پشتی نشسته بودند.

دانشجویان خوش مشربی از دانشگاه امام صادق (ع) آمده بودند و تا پیش نویس خبر "مهر" را دیدند جویای احوال مدیر عامل خبرگزاری شدند. من از دوستان پرسیدم از کدام دانشگاه هستند، به شوخی گفتند از دانشگاه کلمبیا! خلاصه بعد از گپ و گفتی چند دقیقه ای متوجه شدیم که دوستان ما امام صادقی هستند، ذکر خیری از دکتر محسن اسماعیلی، حقوقدان شورای نگهبان شد و خلاصه اینکه عنایت داشتند.

دانشجویان از وسط جمعیت، دیگر حضار را با صلوات بلند برای شادی دل حضرت زهرا، صلوات برای تعجیل در فرج آخرین ثلاثه پاک فاطمی، صلوات برای سلامتی مقام معظم رهبری و صلوات برای توفیق خدمت ترغیب کرده و دانشجویان نیز همراهی می کردند.

هنوز مقام معظم رهبری به جمع دانشجویان نیامده بودند اما آنها شعار می دادند : "ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم، علمدار ولایت بسیجیان فدایت، علمدار ولایت دانشجویان فدایت، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست." دختران و پسرانی که در حسینیه حضور داشتند در شعار دادن ها هماهنگ شده بودند. پسران بلند می گفتند، "وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد." دختران نیز پاسخ می دادند، " ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد."

یکی از دانشجویان دانشگاه سمنان نیز که تجربه میزبانی رهبری در سمنان را داشت، سعی می کرد فضای آن روز دیدار دانشگاهیان سمنان با مقام معظم رهبری را در دیدار روز گذشته دانشجویان با ایشان تجدید کند و سرودی که پیشتر هدیه به رهبری کرده بودند را با دانشجویان حاضر در حسینیه تمرین می کرد و با تمرین مکرر این سرود سعی داشت تا فضای یکدستی فراهم آورد و گویی می خواست برنامه خواندن سرود به بهترین وجه برگزار شود.

چشم ها به پرده ای بود که آقا آن را کنار می زنند و به حسینیه وارد می شوند. پرده تکان نمی خورد، اما همین که خورد حضار شتابان شدند. مقام معظم رهبری به داخل حسینیه وارد شدند و دانشجویان شتابان به سمت ایشان. دست هاشان را مشت کرده و می گفتند :" ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد. ای رهبر آزاده آماده ایم آماده."

سرودی توسط دانشجویان به آقا هدیه شد، صلوات فرستادند و آیاتی چند از قرآن کریم نیز توسط مسعود کریمی حافظ کل قرآن و رتبه اول مسابقات قرآن کریم دانشجویان کشور در حسینیه خوانده شد.

"مهدی امامقلی" به نمایندگی از اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، "احسان خاوندکار" به عنوان پژوهشگر برتر، "محسن منصوری" به نمایندگی از جامعه اسلامی دانشجویان، "آزاده حاجتی" به عنوان دانشجوی برتر پزشکی، "سجاد ریحانی" به عنوان نماینده بسیج دانشجویی، "احسان مشایخ" رتبه 5 گروه ریاضی کنکور 86 ،" محمد مهدی مختاری" به نمایندگی از اتحادیه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و "مرتضی فیروزآبادی" به نمایندگی از جنبش عدالتخواه دانشجویی با دعوت مجری مراسم جهت طرح دغدغه هایشان دعوت شدند.

رهبر معظم انقلاب ضمن اینکه دانشجویان بحث و نقطه نظرات خود را بیان می کردند از سخنان آنها یادداشت برداری می کردند. نمایندگان تشکل های دانشجویی پس از سخنرانی شان نزد آقا می رفتند و از نزدیک با ایشان صحبت می کردند. حضرت آیت الله خامنه ای نیز به آنها همچون فرزند توجه می کردند.

استفاده جدی تر از دانشگاه و دانشگاهیان برای دستیابی به اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله، استفاده بیشتر از نخبگان دانشگاهی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها، پیوند میان مدیران اجرایی و نظریه پردازان حوزه و دانشگاه، افزایش امید و نشاط ملی در پرتو حاکمیت گفتمان مبتنی بر ارزشهای انقلاب اسلامی در جامعه، توجه رسانه ها به ترویج الگوهای علمی و دانشگاهی به جای توجه صرف به الگوهای هنری و ورزشی، افزایش تولیدات فرهنگی و هویت ساز برای تقویت اتحاد ملی، استفاده از ظرفیتهای همه نیروهای معتقد به انقلاب و امام، تقویت روحیه نقدپذیری و پاسخگویی در مسئولان و دقت در اجرای کامل و منطقی سیاستهای اصل 44 را مطرح کردند.

لزوم استقلال تشکلهای دانشجویی از جریانها و جناحهای سیاسی، توجه به پویایی و افزایش قدرت تحلیل دانشجویان و دانشگاهیان، ضرورت افزایش کارآمدی فارغ التحصیلان دانشگاهها، ضرورت حاکمیت گفتمان "آزاداندیشی، عقلانیت و عدالت محوری" در دانشگاهها، ضرورت تسریع دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های دانشجویی، رسیدگی به مسائل و مشکلات صنفی دانشجویان و توجه به ماهیت «ذاتاً فکری و فرهنگی» تشکلهای دانشجویی و پرهیز از نگاه ابزاری و سیاسی به این تشکلها از دیگر تاکیدات دانشجویان عضو تشکل های دانشجویی بود.

دانشجویان سخنران بر توجه کامل به نقشه جامع علمی کشور و جنبش نرم افزاری، گسترش و تقویت انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاهها، ایجاد شبکه دانش پایی برای مدیریت روند تولید، انتقال و توسعه دانش، ضرورت توجه بیشتر استادان به شاگردپروری از طریق فعال کردن دانشجویان در مأموریتهای علمی، تشکیل کریدور علم و فناوری در نظام آموزش عالی و بنیادهای کار آفرینی، تشکیل شبکه تحقیقات دانشگاهی و ترویج رویکرد تحقیق محور در نظام تدریس دانشگاهها و ارتباط بیشتر مسئولان آموزش عالی با دانشجویان تاکید کردند.

دانشجویان در پایان بحث های نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در انتظار فرمایشات مقام معظم رهبری بودند. مقام معظم رهبری در عین اینکه مجری برنامه از ایشان درخواست کرد تا سخنرانی خود را شروع کنند، گفتند : امیدوارم کسی را حذف نکرده باشید. من حرف هایم را در جلسات مختلف می زنم و اگر از قبل قراری گذاشتید، اکنون به دلیل وقت منتفی نشود.

در حالی که دانشجویان مشتاق از میان جمعیت برای بیان صحبت ها و دغدغه هایشان تلاش می کردند، آقا به مزاح گفتند : به دانشجویان وقت بدهید، به غیر از آقایانی که از وسط بلند می شوند.

دانشجویان خندیدند.

"شادی عزیززاده" رتبه سوم گروه تجربی 86 و "عباس انسانی" دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دعوت مجری برنامه به جایگاه سخنران آمدند و دغدغه های خود را مطرح کردند و از مقام معظم رهبری بخاطر اینکه وقتی برای آنها قائل شدند تشکر کردند.

مقام معظم رهبری پس از پایان سخن این دو دانشجو باز هم سخنرانی نکردند و گفتند، به دانشجویی از وسط جمعیت قول داده ام تا سخنرانی کند. دانشجو با لبخند و آقا نیز با لبخند ...

رهبر معظم انقلاب اسلامی شروع به سخنرانی کردند. ایشان دانشجویان را به گسترش روحیه مطالبه و اعتدال فراخواندند. دانشجویان را همه جانبه نگر - علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی - خواستند. مقام معظم رهبری با بیان اینکه تا کنون نخبه پروری علمی را مورد تاکید قرار داده اند، توجه دانشجویان فعال در تشکل های دانشجویی را به نخبه پروری سیاسی جلب کردند. مقام معظم رهبری مرز معارضه را با انتقاد مشخص کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای انتظار خود از محیط دانشجویی را چنین توصیف کردند :" آن چیزی که از محیط دانشجویی انتظار داریم پیشرفت علم، ارتقای اندیشه سیاسی، عمق اندیشه و ایمان دینی و عمق معرفت دینی و روشن بینی دینی است."

مقام معظم رهبری دانشجویان را به گسترش روحیه مطالبه فراخواندند و خاطرنشان کردند : "همیشه گفته ام که باید از روزی بترسیم که جوان و دانشجوی ما انگیزه طرح مسئله و سئوال نداشته باشد که به یاری پروردگار امروز این چنین نیست و همه باید توان و تلاش خود را به کارگیریم تا روحیه خواستن و مطالبه در نسل جوان و به ویژه جوانان علمی و دانشگاهی هرچه بیشتر گسترش یابد."

رهبر معظم انقلاب به رسانه ها تاکید کردند : "رسانه ها باید به طور جدی به معرفی نخبگان علمی و اجتماعی و سیاسی بپردازند."

رهبری انقلاب اسلامی در نزدیکی اذان از پروردگار خواستند : "نسل جوان کشور ما را آینده ساز آرمانی این کشور قرار ده. جهت گیری ها، حرکات و اقداماتشان را مشمول رضای خود قرار ده. به جوانان توفیق علم همراه با عمل، توفیق علم جهت دار و ثمر بخش عطا فرما."

ایشان یک نکته را در پاسخ به دانشجوی عدالتخواهی که از ایشان خواست حدود ضد ولایت فقیه را تبیین کنند، تاکید کردند : "مخالفت با نظرات خاص رهبری که ضدیت با رهبری نیست، دشمنی نباید کرد."

در پایان این دیدار نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و سپس دانشجویان روزه خود را همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی افطار کردند.