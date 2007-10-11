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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

نیویورک تایمز :

تفنگداران دریایی آمریکا از عراق خارج می شوند

تفنگداران دریایی آمریکا از عراق خارج می شوند

بر اساس تصمیم وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) قرار است تفنگداران دریایی این کشور از عراق خارج شده و به افغانستان اعزام شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این مطلب نوشت : برای تقویت جبهه نیروهای ائتلاف در افغانستان، تفنگداران دریایی آمریکا که هم اکنون درعراق هستند؛ در آینده ای نزدیک به افغانستان اعزام می شوند.

به نوشته این روزنامه، تفنگداران دریایی آمریکا، تحت نظر "ناتو"(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) نقشی کلیدی در افغانستان ایفا خواهند کرد.

به گفته مقامهای رسمی پنتاگون، تاریخ دقیق خروج تفنگداران آمریکایی از عراق و اعزام آنها به افغانستان توسط ارتش تعیین
می شود.

گفته می شود این اقدام در پی مطرح شدن طرح بازنگری و تغییر درتاکتیکهای نظامی ارتش آمریکا و با هدف متوازن کردن حضور نیروهای آمریکایی درعراق و افغانستان انجام می شود.

به نوشته نیویورک تایمز، خروج تفنگداران دریایی ازعراق می تواند نشانه ای قابل لمس مبنی بر آغاز خروج نظامیان آمریکایی از عراق باشد.

کد مطلب 566905

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