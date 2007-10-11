پذیرش مستقیم دستیار پزشکی از میان دانشجویان نخبه

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به آئین نامه هایی که برای تسهیل ادامه تحصیل نخبگان و استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی تدوین شده است، افزود: این آئین نامه ها طی ماه آینده اعلام خواهد شد.

وی همچنین از تدوین آئین نامه امتیازات ترجیحی برای استعدادهای درخشان جهت شرکت در آزمون دستیاری پزشکی خبر داد و گفت: در این آئین نامه پیش بینی شده است که اگر فرد در طول تحصیل کار ویژه ای انجام داده باشد، دارای معدل خاصی باشد و فعالیت های اجتماعی ویژه ای انجام داده باشد امتیازاتی به فرد تعلق می گیرد که در زمان شرکت در آزمون این امتیازات به او کمک می کند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: ایجاد دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) از طریق تحقیق است که از آن به عنوان (Ph.D By Research) نام برده می شود نیز از دیگر تسهیلاتی است که برای ادامه تحصیل دانشجویان گروه استعدادهای درخشان علوم پزشکی در نظر گرفته شده است.

وی یاد آور شد: آئین نامه ادامه تحصیل استعدادهای درخشان برای عموم رشته های علوم پزشکی نیز تدوین شده است که طی یک ماه آینده ابلاغ می شود.

لنکرانی اضافه کرد: این آئین نامه برای سایر رشته های علوم پزشکی است و در آن پیش بینی شده است که رتبه های اول دوره های کارشناسی از تسهیلاتی برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و همچنین رتبه های برتر دوره های کارشناسی ارشد برای تحصیل در دوره دکتری برخوردار خواهند شد.

وی تأکید کرد: در واقع فضا به این سو است که امکان ارتقاء تحصیلی دانشجویان مشمول گروه استعدادهای درخشان را فراهم کنیم.