تشکیل "اتحادیه آسیای غرب" راهکار عبور خاورمیانه از بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که شب گذشته در مراسم ضیافت افطاری انجمن دوستی ایران وعراق در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما سخن می گفت، اظهار داشت: امروز دشمنان اسلام تصمیم گرفته اند که منطقه استراتژیک خاورمیانه را با مدیریت بحران اداره کنند.

وی افزود: مسئله فلسطین از مرز 60 سالگی گذشت و هنوز سامان نیافته است، عراق و افغانستان نیز، از بحرانی سی ساله در حال عبور هستند و لبنان که به تدریج در حال ساماندهی بود، از چند سال قبل به طرز مشکوکی تا حد چالش با سوریه پیش رفت و درگیر مسائلی شد که نهایتا منتهی به جنگی سی و سه روزه گردید.

رضایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 4 بحران در منطقه خاورمیانه دامنگیر 4 کشور شده است، متذکر شد که بر خلاف ادعای آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمنان اصلی جهان اسلام، اگر آنها علاقه مند بودند این بحران ها پایان یابد، تاکنون این کار صورت گرفته بود اما آنها نفع خود را در بحرانی بودن جهان اسلام می دانند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت : دشمنان جهان اسلام می خواهند کشورها و ملت های مسلمان همواره در فضای امنیتی باقی بمانند و با مسائل سیاسی درگیر شوند تا از فکر اقتصادی و شکوفایی علمی و صنعتی که عامل واقعی قدرت جهان اسلام است، دور شوند.

او تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل که ادامه حیات خود را در بحران آفرینی می بینند، می خواهند کشورهای اسلامی و عربی منطقه که صاحب ذخایر عظیم انرژی هستند، همواره در بحران زندگی کنند تا نتوانند در فضایی امن و آرام نفت و گاز خود را در جهت توسعه کشورهایشان به کار گیرند.

رضایی در عین حال به سران کشورهای منطقه توصیه کرد که با پرهیز از مجادله و منازعه و هدف قراردادن یکدیگر و توجه به لزوم وحدت بین ملت ها و اقوام و صاحبان مذاهب مختلف، بحران آفرینان را یاری ندهند و فراموش نکنند که هر گونه حرکت در مسیر تفرقه و اختلاف و درگیری، به معنای قرار گرفتن در جبهه آمریکا و اسرائیل است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که دوستی ملت ایران با ملت عراق دیرینه و عمیق دانست و تاکید کرد امروز روابط حسنه دو کشور و دو ملت در نقطه اوج خود قرار دارد، تشکیل انجمن دوستی ایران و عراق را حرکتی ارزنده و موثر توصیف کرد و به مسئولان این انجمن توصیه کرد در جهت بهبود آینده دو کشور و منطقه برنامه ریزی و تلاش گسترده انجام دهند.

رضایی استراتژی همگرایی دوستی و برادری را روشی کارآمد در جهت عبور از بحران منطقه خاورمیانه دانست و توضیح داد: اروپایی ها که سال ها با یکدیگر جنگیدند و با اراده خود دو جنگ جهانی بزرگ را علیه یکدیگر رقم زدند، امروز روش زندگی مسالمت آمیزی را در پیش گرفتند و برای خود اتحادیه اروپا تاسیس کردند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: کشورهای آسیایی که سال ها با یکدیگر زندگی آرام و دوستانه داشته اند، در فضای امروز باید در جهت پرکردن خلاء دوستی و مهر و محبت، اتحادیه قدرتمند منطقه ای آسیای غرب را تشکیل دهند و انجمن دوستی ایران و عراق می تواند سرآغاز و الگویی برای تحقق این هدف باشد.