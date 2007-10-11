استقبال معاونتهای وزارت علوم از تأسیس سازمان امور دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل سازمان امور دانشجویان که در اواخر دوران وزارت دکتر جعفر توفیقی مطرح شد توسط وزیر فعلی علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری شد. محمد مهدی زاهدی شهریور ماه در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر گفته بود : سازمان امور دانشجویان در شورای معاونان وزارت علوم به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به معاونت مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری ارسال شده است که در صورت موافقت، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم جایگزین معاونت دانشجویی این وزارتخانه می شود.

وزیر علوم خاطرنشان کرد : در حال حاضر برخی کارها و اقدامات در حوزه معاونت دانشجویی انجام می شود که به طور مستقیم به این معاونت ربطی ندارد، به عنوان مثال ارزیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاههای خارج کشور از فعالیتهایی است که بیشتر به حوزه معاونت آموزشی مرتبط می شود. همچنین برخی فعالیت های معاونت دانشجویی اجرایی است و کارهای اجرایی باید از ستاد خارج شود و سازمان امور دانشجویان پیگیر این موضوعات شود.

محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزیر علوم نیز همگام با مصوبه شورای معاونین وزارت علوم به استقبال تشکیل سازمان امور دانشجویان رفته است. ملاباشی پیش از این در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر تاکید کرده بود : طرح ایجاد سازمان امور دانشجویان که منجر به حداقل شدن وابستگی امور دانشجویان به وزارت علوم می شود به معاونت مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری ارائه شده است و تکلیف آن تا دو ماه دیگر روشن می شود.

معاون دانشجویی وزیر علوم در خصوص تکلیف معاونت دانشجویی در چارت وزارت علوم اظهار داشت : معاونت دانشجویی در حال حاضر ارائه تسهیلات به دانشجویان را در یک سطح ستادی مدیریت می کند. وقتی مسئولیت ارائه تسهیلاتی که اکنون به دانشجویان ارائه می شود در سازمان امور دانشجویان تجمیع شد، معاونت دانشجویی نیز خود به خود حذف می شود.

محمود ملاباشی در خصوص برتری هایی که با ایجاد سازمان امور دانشجویان ایجاد می شود به مهر گفت : از خوبی های سازمان امور دانشجویان این است که صندوق رفاه دانشجویان در دل این سازمان گنجانده خواهد شد و همه در این سازمان جمع می شوند و از طرفی نیز وابستگی امور دانشجویان به وزارت علوم حداقل می شود.

وی ادامه داد : ایجاد سازمان امور دانشجویان منجر می شود تا با یک سیستم مدیریتی روبرو شویم که به عنوان یک مسئول که دارای اختیارات بیشتری است، می تواند به طور جدی تر پاسخگو باشد و همه چیز را بتوان از او خواست. در سازمان امور دانشجویان به دلیل اینکه مدیریت دارای اختیار بیشتری است به نظر می رسد که رفاه دانشجویی بهتر تامین می شود.

دکتر ملاباشی در خصوص موقعیت فعلی صندوق رفاه دانشجویان و جایگاه آتی آن نیز به مهر گفت : صندوق رفاه دانشجویان در حال حاضر داخل معاونت دانشجویی نیست و زیر نظر شخص وزیر علوم فعالیت می کند. جایگاه صندوق رفاه دانشجویان در طرح جدید در دل سازمان امور دانشجویان دیده شده است نه در کنار وزارت علوم.

معاون دانشجویی وزیر علوم ایجاد سازمان امور دانشجویان را نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار داشت : با توجه به اینکه بر اساس طرح ایجاد این سازمان باید صندوق رفاه دانشجویان در دل این سازمان گنجانده شود لذا به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

به گزارش مهر، محمد باقر خرمشاد - معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم نیز در جمع فعالان دانشجویی در حالی که مسائل بودجه ای را یکی از مشکلات حوزه فرهنگی وزارت علوم خواند، تاکید کرد : یکی از مسائلی که ما را به عنوان یک معلم رنج می دهد بحث بودجه است، بنابراین بهتر است معاونت فرهنگی در قالب سازمانی با معاونت دانشجویی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بودجه اش مستقل شود و به لحاظ دخل و خرج آسوده‌تر باشد.

پیش از این نیز توسط مدیران وزارت علوم تاکید شده بود : مدیران امور دانشجویان در ساختار جدید اختیار بیشتری دارد. وابستگی امور دانشجویان به وزارت علوم حداقل می شود.

بر طبق اظهارات معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، اکنون حوزه فرهنگی وزارت علوم نیز به دنبال ساز و کاری است تا بتواند خود را در قالب سازمان امور دانشجویان بگنجاند، بنابراین دانشجویان می توانند در سالهای آتی منتظر سازمانی دانشجویی فرهنگی با عنوان سازمان امور دانشجویان باشند.