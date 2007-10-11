پرداخت یک ماه مستمری به عنوان عیدی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به مناسبت عید سعید فطر و با بهره گیری از عنایت و توجه ویژه دولت خدمتگزار وعدالت محور ، مبلغ 620 میلیارد ریال از سوی رئیس جمهور به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، اختصاص یافت.

کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن قدردانی از توجه ریاست جمهوری به خانواده های تحت حمایت این نهاد و تشکر از همکاری و مساعدت وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پرداخت عیدی به خانواده های تحت پوشش، اعلام کرد: مبلغ عیدی پرداختی به خانواده های تحت حمایت معادل یک ماه مستمری و بیش از 620 میلیارد ریال می باشد.