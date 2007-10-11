کنفرانس آتی صلح نمایشنامه کمدی است / اسرائیل عامل ترورهای لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "الاخبار" لبنان، "جرج گالوی" نماینده پارلمان انگلیس درگفتگو با "یونایتدپرس اینترنشنال" با اشاره به کنفرانس صلح خاورمیانه گفت : کنفرانس آتی صلح نمایشنامه کمدی است و با هدف تقسیم مسلمانان براساس طایفه گری برگزار می شود و درچارچوب آمادگی آمریکا برای مقابله با ایران قرار دارد.

وی افزود: ما نباید فراموش کنیم که قدس همچنان درغل و زنجیر است و هویت گروهی که آن را با غل و زنجیر محاصره و زندانی کرده است و همچنین هویت کسانی که به ادامه اشغالگری فلسطین، عراق و دیگر نقاط جهان عربی کمک می کنند، برای هیچ کس پنهان نیست.

"گالوی" که پیش از این عضو حزب کارگرانگلیس بود؛ درادامه با اشاره به سریال ترورهای لبنان تاکید کرد: هیچ شکی وجود ندارد؛ اسرائیل که از توانایی های زیادی برای انجام عملیات ترور برخوردار است و دراین زمینه تاریخ طولانی دارد، عامل اصلی این ترورها است.

نماینده پارلمان انگلیس درباره درخواست سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان از جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای کمک به آنچه توقف دخالتهای سوریه درلبنان خوانده، تصریح کرد: لبنان به این علت به عنوان خنجری برپشت سوریه به کار گرفته می شود که سوریه دربرابراشغالگری نامشروع در اراضی اش سرخم نمی کند.

گالوی افزود: صهیونیستها و امپریالیسم از مدت زمان بسیار طولانی پیش ازآنکه سعد الحریری درصحنه سیاست ظهور نماید، از لبنان برای برآوردن نیازها و خواسته هایشان استفاده می کردند.