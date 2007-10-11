کنگره سراسری علمی ادبی فاطمه شناسی در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار آذربایجان غربی صبح امروز در نشست هماهنگی برگزاری این کنگره بر اهمیت بررسی و شناخت ابعاد گوناگون زندگی حضرت فاطمه زهرا و سرمشق گیری از روش و منش آن حضرت تاکید کرد.

رحیم قربانی افزود: این کنگره سراسری فرصت مناسبی برای شناخت سجایا وفضایل حضرت فاطمه زهرا وبهره گیری از الگوهای رفتاری آن حضرت در صحنه های مختلف زندگی است.

فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره این که تاکنون 253 اثر به ستاد این کنگره علمی فرستاده شده است، یادآور شد: این آثار شامل 53 مقاله، 55 قطعه شعر، 40 اثرخوشنویسی و طراحی، چهار وبلاگ و یک نماهنگ است.

سردار سعید قربان نژاد در ادامه از علاقمندان برای شرکت در این کنگره خواست آثار خود را تا اواخر مهر ماه به دبیرخانه این کنگره واقع در ارومیه - خیابان شهید پرهیزگار دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.