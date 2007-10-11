100 اختراع برتر سال معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله معروف R&D از 45 سال قبل تاکنون یک جایزه سالانه را برای بهترین اختراعات سازماندهی می کند. از بین جوایزی که در دوره های قبلی این فهرست اعطا شده است، اختراعاتی دیده می شود که یک جهش بزرگ در بازار و زندگی مردم دنیا ایجاد کرده اند.

برای مثال اختراع پوسته پولاروید که در سال 1963 برنده این جایزه شد، 10 سال بعد در ساخت اولین "عابر بانک" ها بکار گرفته شد.

همچنین در سال 1974 لامپ هالوژن و یک سال بعد از آن دستگاه "فاکس" برنده جایزه مجله R&D شدند. مانیتورهای کریستال مایع (ال سی دی) در سال 1980 و چاپگر در سال 1986 به عنوان بهترین اختراعات سال انتخاب شدند.

برندگان 100 اختراع برتر سال در 19 اکتبر معرفی می شوند و جایزه نقدی پنج هزار دلاری خود را دریافت می کنند.

از بین اختراعاتی که در این لیست تواستند رتبه های برتر را بدست آورند، می توان به یک حسگر الکتروشیمیایی اشاره کرد که توانایی تجزیه برخی پارامترهای خون را بدون نمونه برداری دارد. این حسگر ابزاری ایده آل برای شناسایی بعضی از ویروس ها و باکتری های خاص است.

همچنین فناوری های نانو در خدمت سلامت، اختراع برتر دیگری است که در این فهرست جای گرفته است. این فناوری در حقیقت پوسته نازکی است که آب و فلزات حاضر در یک حلال را فیلتر می کند.

بنابراین گزارش، روباتی که به کودکان درس می دهد نیز در این لیست حضور دارد. این روبات می تواند به عنوان هدیه کریسمس به کودکان هدیه شود. روبات آموزگار 250 دلاری به کودکان همانند یک معلم خصوصی دلسوز درس می دهد.