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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۱

تشکیلات خودگردان بار دیگر مذاکره با حماس را مشروط کرد

سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به اظهارات هنیه درباره قریب الوقوع بودن ازسرگیری گفتگوها میان حماس و فتح، بار دیگر انجام این مذاکرات را مشروط اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، " نبیل ابوردینه" در عین حال اظهار داشت : برخی کشورهای عربی برای از سر گیری گفتگو میان جنبشهای فتح و حماس تلاش می کنند.

ابو ردینه با بیان اینکه (اصل) گفتگو عیب نیست و نباید به طور پنهانی انجام شود، بر موضع جنبش فتح مبنی بر اینکه گفتگو با حماس تنها مشروط به بازگرداندن اوضاع نوارغزه به حوادث پیش از اواسط ژوئن از سوی این جنبش است، تاکید کرد.

در همین راستا ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز، بر مخالفت خود با تعامل و گفتگو با جنبشی که وی آن را به کودتا در نوارغزه و از بین بردن قانون در این منطقه متهم کرده است، تاکید کرد.

لازم به ذکر است "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت وحدت ملی شب گذشته اعلام کرده بود که سران جنبشهای فتح و حماس توافق کرده اند که پس از عید سعید فطر در یک کشور عربی با یکدیگر دیدار کنند.  

کد مطلب 566930

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