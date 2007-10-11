800 هکتار از اراضی تایباد به کشت کلزا اختصاص یافت

سعادت علی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به این که 90 درصد روغن کشور وارداتی است، کشت کلزا در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و با کشت این دانه روغنی طی برنامه 10 ساله، میزان صادرات به 50 درصد کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: در سال گذشته نیز در این شهرستان 520 هکتار به کشت کلزا اختصاص یافت که از آن 525 تن محصول برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد ادامه داد: در سال گذشته به طور میانگین در هر هکتار دو تن و700 کیلوگرم کلزاد برداشت شده است که این رقم می تواند با مدیریت بهتر در سال جاری به چهار تن در هر هکتار افزایش یابد.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری به کلزاکاران دو میلیون ریال تسهیلات به ازای هر هکتار با بهره کم توسط بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد همچنین کلیه کلزا کاران مشمول طرح بیمه کشاورزی خواهند بود.

وی همچنین بیان داشت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا از کشاورزان چهار هزار و 200 ریال اعلام شده که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

سعادت نیا مهمترین مشکل کشت کلزا در تایباد را حمله گنجشکان و سرما زدگی عنوان کرد و ادامه داد: برای رفع این مشکل، کشت کلزا 15 تا 20 روز دیرتر صورت می گیرد.

این مسئول بیان داشت: 50 درصد کشت گلزا با دستگاه بذرکار توسط تعاونی تولید ریزه انجام و بقیه به صورت دستی کشت می شود.