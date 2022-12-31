حاج آخوند عبدالرحمن کر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سردار حاج قاسم سلیمانی به لحاظ کارآمدی، تقیّد و پایبندی به آرمان‌های انقلاب و کارنامه درخشان در راه دفاع از میهن، حفظ و حراست از دستاوردهای نظام، شخصیتی بی نظیر بوده و یکی از نزدیک ترین افراد و فرماندهان نظامی به رهبر معظم انقلاب به حساب می‌آید.

امام جمعه اهل سنت بندرترکمن افزود: آمران و فرمان دهندگان به شهادت حاج قاسم، سخت اشتباه کردند زیرا سردار سلیمانی بر قلب‌ها حکومت می‌کرد؛ حاج قاسم سردار دل‌ها بود و کسی که بر دل‌ها حکمرانی کند، یادش همیشه جاودان است.

وی گفت: حاج قاسم از جمله متدین‌ترین و معتقدترین پاسداران انقلاب اسلامی بود که برای حاکمیت موازین دینی و دفاع از ارزش‌های والای دین اسلام قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تلاش کرد.

آخوند کر ادامه داد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سال‌ها در میدان‌های آتش و خون حضور فعال داشت و به افکار و عقاید دینی و مذهبی دیگران احترام می‌گذاشت، همان گونه که برای آزادسازی مناطق شیعه نشین تلاش، برنامه ریزی و فداکاری می‌کرد، به همان اندازه برای مناطق سنی، ایزدی و مسیحی نشین از خودگذشتگی و رشادت نشان می‌داد.