پیکر شهید گمنام در دانشکده داروسازی کرمانشاه تشییع و تدفین شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس ظهر شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشکده داروسازی کرمانشاه تشییع و تدفین شد.

این شهید والامقام در ۱۸ سالگی و در سال ۶۲ در عملیات خیبر به فیض شهادت نائل آمده است.

در این مراسم دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی همراه با وداع با پیکر شهید گمنام با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

گفتنی است، استان کرمانشاه همزمان با ایام فاطمیه و دهه بصیرت میزبان پیکر هفت شهید گمنام دفاع مقدس است.