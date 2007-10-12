شش هزار قرص و آمپول رونگردان در آذربایجان غربی کشف شد

سرهنگ قاسم رشید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این قرص ها شامل سه هزار و 772 عدد قرص اکستازی( روان گردان) و دو هزار و291 عدد آمپول روانگردان که در شش ماهه گذشته از سوادگران مرگ در استان کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه 37 نفر شناسایی و به مقامات قضایی تحویل داده شده اند.

رشیدنژاد در ادامه از متلاشی شدن 21 باند بین المللی مواد مخدر در شش ماهه گذشته سال جاری در استان خبر داد و یادآور شد: در این زمینه با همکاری ماموران مبارزه با مواد مخدر بیش از سه هزار و 353 کیلوگرم انواع مواد مخدر از این باندها کشف و ضبط شده است.

وی بیان داشت: در این خصوص نیز هفت هزار و 289 نفر از عوامل قاچاق، توزیع و مصرف کننده شناسایی و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.