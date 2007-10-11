جنگ و خونریزی در جهان به دلیل دوری از آموزه های دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که روز چهارشنبه برگزار شد ، دکتر غلامعلی حداد عادل گفت: من از کشوری می آیم که مردم در آن برای حاکمیت دین قیام کرده اند و به زندگی دینی اهمیت می دهند.

وی احترام به ادیان گوناگون را ضروری دانست و یاد آور شد در ایران پیروان همه ادبیان الهی آزادند و به مراسم خود می پردازند و نمایندگان آنها اعم از مسیحی، یهودی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی از حق رای مساوی با دیگر نمایندگان برخوردارند.

حداد عادل نقش علما را نیز در گروی صلح و ثبات در بوسنی و هرزگوین مثبت و سازنده توصیف کرد و یاد آور شد کسانی که جدایی دین از سیاست را تبلیغ می کنند، هر جا لازم باشد و منافعشان اقتضا کند خودشان سیاست را با دین یکی می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با رد هر گونه یهودی ستیزی گفت: مقامات ایران بارها گفته اند اگر موضوعی به عنوان یهودی ستیزی در اروپا در جنگ جهانی دوم درست باشد، نباید فلسطینیان تاوان آن را بدهند و این سخنی منطقی است .

در این دیدار علمای بوسنی و هرزگوین از جمله رئیس العلما که یک مسلمان است دیدگاه های خود را درباره آزادی ادیان بیان داشتند.