نخبه پروری سیاسی ماموریت اصلی تشکلها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در جلسه واحد سیاسی این تشکل که صبح امروز به ریاست مهندس نبوی برگزار شد، پیشاپیش عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان تبریک گفت.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه به برگزاری اجلاس کشورهای حاشیه خزر در تاریخ 23 و 24 مهر ماه که با حضور پوتین در ایران برگزار می شود اشاره کرد و اظهار داشت: بهتر است ، پوتین نگرش عمیق تری نسبت به مسائل در مواجهه با ایران داشته باشد.

باهنر در بخش دیگری از سخنانش به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان در خصوص نخبه پروری اشاره کرد و گفت : در چشم انداز 20 ساله جامعه اسلامی مهندسین به این موضوع مهم پرداخته شده است.

وی با اشاره به تاکیدات حضرت آیت الله خامنه ای بر ضرورت گسترش فرهنگ نقد در جامعه تصریح کرد : جامعه سالم و با نشاط جامعه ای است که در آن طرح سوال جدی، رسمیت داشته باشد و مسئولان و برنامه ریزان نیز پاسخگو باشند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین تاکید کرد که دانشجویان نباید ابزار دست گروه های سیاسی جنجال طلب باشند.

باهنر در ادامه به طرح امنیت اجتماعی اشاره کرد و اصل امنیت اجتماعی را عمده ترین نیاز اجتماع دانست.