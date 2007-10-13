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۲۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر به زودی به بهره برداری می رسد

مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر به زودی به بهره برداری می رسد

طرح اوره و آمونیاک چهارم پتروشیمی غدیر با سرمایه گذاری 304 میلیون دلار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) به زودی با حضور مسئولان ارشد کشور به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، با بهره برداری از این طرح سالانه یک میلیون و 150 هزار تن اوره و آمونیاک به ارزش 255 میلیون دلار تولید خواهد شد.

همچنین لیسانس و مهندسی اصولی این طرح از شرکتهای کلاک انگلستان و استامی کربن هلند است و شرکتهای پیدک ، نویو و چیودا پیمانکاران مهندسی تفصیلی و خرید تجهیزات داخلی و خارجی هستند. بر این اساس محصولات تولیدی این طرح در مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی کاربرد دارد.

عملیات اجرایی طرح اوره و آمونیاک چهارم پتروشیمی غدیر در زمینی به مساحت 47 هکتار با مالکیت 49 درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 51 درصد شرکت سرمایه گذاری غدیر از سال 1380 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( عسلویه ) در دست احداث است.

کد مطلب 566959

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