مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر به زودی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر ، با بهره برداری از این طرح سالانه یک میلیون و 150 هزار تن اوره و آمونیاک به ارزش 255 میلیون دلار تولید خواهد شد.

همچنین لیسانس و مهندسی اصولی این طرح از شرکتهای کلاک انگلستان و استامی کربن هلند است و شرکتهای پیدک ، نویو و چیودا پیمانکاران مهندسی تفصیلی و خرید تجهیزات داخلی و خارجی هستند. بر این اساس محصولات تولیدی این طرح در مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی کاربرد دارد.

عملیات اجرایی طرح اوره و آمونیاک چهارم پتروشیمی غدیر در زمینی به مساحت 47 هکتار با مالکیت 49 درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 51 درصد شرکت سرمایه گذاری غدیر از سال 1380 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( عسلویه ) در دست احداث است.