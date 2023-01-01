۲۵ قبضه سلاح جنگی در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری گفت: در تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و تشدید مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و برخورد با قاچاقچیان و نگهدارندگان سلاح غیرمجاز، بررسی موضوع جهت کشف سلاح‌های غیر مجاز در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی شهرستان‌های سراوان، زابل و میرجاوه ضمن شناسایی دارندگان سلاح‌های غیر مجاز و هماهنگی با مرجع قضائی به محل‌های مورد نظر اعزام و طی چندین عملیات غافلگیرانه ۷ متهم را دستگیر و در بازرسی از محل مخفیگاه متهمان موفق به کشف ۱۷ قبضه سلاح جنگی کلت کمری و ۸ قبضه سلاح کلاش و مقادیر قابل توجهی مهمات مربوطه شدند.

قنبری در پایان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز برابر قانون جرم بوده و پلیس با جدیت با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد کرد.