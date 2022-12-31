پایان اردوی آینده سازان فوتبال ایران در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی ۱۰ روزه تیم فوتبال جوانان ایران در تهران با حضور ۳۵ بازیکن به اتمام رسید.

اردوی ملی پوشان جوان ایران در حالی به اتمام رسید که صمد مرفاوی و دستیاران او نظارت ویژه ای در فاصله کمتر از دو ماه تا شروع جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا داشتند تا به جمع بندی‌های لازم در انتخاب بازیکنان اصلی خود برسند.

اردوی جوانان فوتبال ایران در مرکز ملی فوتبال برگزار شد که طی آن بیش از ۱۵ جلسه تمرینی برای بازیکنان در نظر گرفته شده بود.

تیم فوتبالجوانان ایران با تیم‌های استرالیا، ویتنام و قطر در مرحله گروهی جان ملت‌های جوانان آسیا همگروه است که اسفندماه در کشور ازبکستان برگزار می‌شود.