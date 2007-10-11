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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۵

1100 دانشجو تحت پوشش خدمات فرهنگی کمیته امداد خراسان جنوبی هستند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر یک هزار و 100 دانشجوی استان از خدمات فرهنگی و آموزشی این نهاد بهره مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا سلم آبادی، ظهر امروز در جمع دانشجویان تحت پوشش این نهاد خاطر نشان کرد: در ترم اول سال تحصیلی جاری به 410 دانشجوی تحت پوشش این نهاد بالغ بر 430 میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی پرداخت شده است و به بقیه دانشجویان تا یک ماه آینده خدمات ارائه می شود.

وی اظهار داشت: در سال جاری بیش از دو میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار جهت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان این نهاد اختصاص یافته است.

سلم آبادی یادآور شد: به دلیل افزایش پذیرفته شدگان در دانشگاه ها هم اکنون 300 نفر دانشجو در نوبت ارائه خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی هستند.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی همچنین از راه اندازی کتابخانه دانشجویی با 500 جلد کتاب در بیرجند خبر داد.

سلم آبادی، برگزاری دوره های کارآفرینی و تاسیس کانون مهرورزان جوان را از دیگر اقدامات  اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی عنوان کرد.

کد مطلب 566972

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