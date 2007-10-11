1100 دانشجو تحت پوشش خدمات فرهنگی کمیته امداد خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا سلم آبادی، ظهر امروز در جمع دانشجویان تحت پوشش این نهاد خاطر نشان کرد: در ترم اول سال تحصیلی جاری به 410 دانشجوی تحت پوشش این نهاد بالغ بر 430 میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی پرداخت شده است و به بقیه دانشجویان تا یک ماه آینده خدمات ارائه می شود.

وی اظهار داشت: در سال جاری بیش از دو میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار جهت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان این نهاد اختصاص یافته است.

سلم آبادی یادآور شد: به دلیل افزایش پذیرفته شدگان در دانشگاه ها هم اکنون 300 نفر دانشجو در نوبت ارائه خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی هستند.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی همچنین از راه اندازی کتابخانه دانشجویی با 500 جلد کتاب در بیرجند خبر داد.