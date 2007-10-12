به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، براساس یک بیانیه رسمی این نخستین باری است که ساختمان امپایر استیت نیویورک برای عید فطر روشن می‌شود. پیش از این ساختمان فوق تنها برای کریسمس و هانوکا روشن می‌شد.

پایان رمضان و برگزاری جشن و اقامه نماز عید فطر به رؤیت هلال ماه شوال بستگی دارد اما ساختمان امپایر استیت به عنوان بزرگترین آسمانخراش نیویورک از روز جمعه تا روز یکشنبه با نور سبز روشن خواهد بود.

این ساختمان که در سال 1930 ساخته شده 443 متر طول داشته و نخستین بار در سال 1976 با نورهای رنگی قرمز، سفید و آبی روشن شد.