داوران اسپانیایی دربی بامداد شنبه وارد تهران می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، "گونزالس" اسپانیایی به همراه دوهموطنش"روبرتو پرز دل پالامار" و "رافائل گوئررو آلونسو"ساعت 40 دقیقه بامداد روزشنبه 21 مهرماه با پرواز لوفت هانزا و ازطریق فرانکفورت وارد فرودگاه مهرآباد تهران خواهند شد و بلافاصله پس از ورود به کشورمان در هتل استقلال تهران اسکان خواهند یافت.

به گفته رئیس کمیته داوران داور و دو کمک داوراسپانیایی دیداراستقلال و پرسپولیس برای هر روز اقامت درتهران به ترتیب مبلغ 500 و 350 دلار دستمزد دریافت خواهند کرد.

این سه داور اسپانیایی بلافاصله پس از پایان دربی شصت و سوم پایتخت، یکشنبه شب راهی کشورشان می شوند .

دیدارتیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ازهفته نهم رقابتهای لیگ برترساعت 30/15 روزیکشنبه 22 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزارخواهد شد.