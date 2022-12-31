۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در خراسان شمالی بستری شدند

سید جواد پورنقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۹ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان بستری شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اکنون ۷۵ بیمار در بیمارستانهای استان بر اثر این بیماری بستری هستند.
وی افزود: مطابق هفتههای گذشته باز هم هیچ مورد فوت بر اثر کرونا ثبت نشد.
پورنقی گفت: اکنون یک شهرستان خراسان شمالی در وضعیت نارنجی، ۵ شهرستان در وضع زرد و ۲ شهرستان نیز در شرایط آبی کرونایی قرار دارد.
وی در پایان گفت: رعایت پروتکلهای بهداشتی برای کنترل شیوع کرونا امری ضروری است.
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